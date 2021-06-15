ЦБ и НФА создали реестр финансовых аналитиков

После подачи заявления на включение в реестр комиссия проверит, где упоминался кандидат и насколько он соответствует этическому кодексу. Кроме того, в течение 10 дней другие участники финансового рынка смогут передать НФА сведения, на основании которых эксперту может быть отказано во включении в перечень. Если же проблем не возникнет, аналитик попадет в реестр.