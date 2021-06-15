ЦБ и НФА создали реестр финансовых аналитиков
Банк России и Национальная финансовая ассоциация (НФА) запустили реестр финансовых аналитиков, в который войдут проверенные эксперты данной области, сообщили в ходе пресс-конференции представители регулятора и НФА.
«Изначально задача была провести черту доверия между добросовестной финансовой аналитикой и тем, что к финансовой аналитике по сути своей не относится», — пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Поводом к созданию такого реестра стал ажиотажный интерес населения к фондовому рынку. По словам представителя регулятора, на фоне этого был отмечен рост объема псевдоаналитики, которую непрофессионал не всегда может распознать как некорректную.
Реестр уже доступен на сайте НФА, однако пока туда никого не внесли. Чтобы попасть в перечень, эксперт должен присоединиться к кодексу этики финансового аналитика. Данный документ разработан по стандартам CFA Institute, по которому, как утверждает Лях, «живет весь мир». Помимо этого, аналитик заполняет анкету, где предоставляет свои персональные данные, указывает место работы, образование и публикации.
Лях уточнил, что реестр создан в большей степени для самостоятельных экспертов, а не тех, кто относится к какой-либо проверенной финансовой организации. «Определяющей чертой» здесь является публичность стороннего аналитика. Предполагается, что такая открытость поможет укрепить доверие на финансовом рынке.
«Если у аналитика или группы аналитиков нет имени и они подписываются просто как Telegram-канал, соответственно, доверие к их информации или выводам должно быть на низком уровне», — сказал Лях.
После подачи заявления на включение в реестр комиссия проверит, где упоминался кандидат и насколько он соответствует этическому кодексу. Кроме того, в течение 10 дней другие участники финансового рынка смогут передать НФА сведения, на основании которых эксперту может быть отказано во включении в перечень. Если же проблем не возникнет, аналитик попадет в реестр.
Вход и выход из данного списка являются добровольными. В то же время эксперт может быть исключен из реестра при нарушении кодекса. Однако, если аналитик исправится, он имеет право повторно подать заявку и вновь войти в перечень, уточнила первый вице-президент СРО НФА Ольга Крючкова.