ЦБ отозвал лицензию у «Актив банка»

Банк был создан на базе мордовского филиала акционерного коммерческого банка «Финист банк» в 1993 г. Он был нацелен на обслуживание малого и среднего бизнеса, но также предоставлял услуги населению. По данным ЦБ, наибольшая доля в более чем 20% «Актив банка» принадлежит Александру Меркушкину — брату экс-главы Мордовии и бывшему губернатору Самарской области Николая Меркушкина. Еще почти 18% владеет фонд республики «Созидание», а 14,5% — «Агрофирма «Октябрьская». Остальное распределено в неравных долях менее 10% между еще 13 акционерами и миноритариями.