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ЦБ отозвал лицензию у «Актив банка»

Ведомости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у мордовского «Актив банка», сообщила пресс-служба регулятора.

Подобное решение ЦБ принял по ряду причин. Отмечается, что кредитная организация занижала размер необходимых резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. При этом проблемные кредиты составляли «значительную часть» портфеля этого банка.

Кроме того, «Актив банк» проводил операции, нацеленные на искусственное поддержание величины капитала. Так, он завышал стоимость располагаемого имущества и скрывал свое реальное финансовое положение.

Наконец, кредитная организация неоднократно нарушала закон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ЦБ отметили, что несколько раз за последний год принимали соответствующие меры по отношению к «Актив банку», в том числе ограничивали для него возможность проведения отдельных видов операций.

Также ЦБ аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Регулятор отметил, что «Актив банк» является участником системы страхования вкладов.

Банк был создан на базе мордовского филиала акционерного коммерческого банка «Финист банк» в 1993 г. Он был нацелен на обслуживание малого и среднего бизнеса, но также предоставлял услуги населению. По данным ЦБ, наибольшая доля в более чем 20% «Актив банка» принадлежит Александру Меркушкину — брату экс-главы Мордовии и бывшему губернатору Самарской области Николая Меркушкина. Еще почти 18% владеет фонд республики «Созидание», а 14,5% — «Агрофирма «Октябрьская». Остальное распределено в неравных долях менее 10% между еще 13 акционерами и миноритариями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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