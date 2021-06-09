ЦБ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка, говорится на сайте регулятора. Организация занимала 145 место в банковской системе России.
В Центробанке рассказали, что «Энергомашбанк» полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности и нарушал федеральные законы, регулирующие деятельность банков, и акты ЦБ. Регулятор дважды ограничивал привлечение средств вкладчиков.
В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. «Энергомашбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты банка смогут вернуть 100% средств на вкладе, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.