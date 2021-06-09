ЦБ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка

В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. «Энергомашбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты банка смогут вернуть 100% средств на вкладе, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.