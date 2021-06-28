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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п

Ведомости

Центральный банк может рассмотреть на июльском заседании повышение ключевой ставки на 0,25-1 п.п., сообщил ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения», — сказала Набиуллина.

В июне регулятор второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. Теперь она составляет 5,5% годовых, то есть вернулась на уровень июня прошлого года. Набиуллина говорила, что весьма вероятно, на заседании 23 июля ключевую ставку вновь увеличат. В то же время она отмечала, что исключать вероятность сохранения показателя на нынешнем уровне нельзя, «потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться различные непредвиденные обстоятельства».

Совет директоров, по словам Набиуллиной, будет принимать решения, необходимые для возвращения инфляции к цели в 4%. По данным Росстата, в мае годовой индекс потребительских цен достиг нового пятилетнего максимума в 6,02%. Насколько сильно регулятор повысит ставку, зависит от инфляции и инфляционных ожиданий. «Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения»,- сообщила председатель ЦБ.

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных