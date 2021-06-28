Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п

Совет директоров, по словам Набиуллиной, будет принимать решения, необходимые для возвращения инфляции к цели в 4%. По данным Росстата, в мае годовой индекс потребительских цен достиг нового пятилетнего максимума в 6,02%. Насколько сильно регулятор повысит ставку, зависит от инфляции и инфляционных ожиданий. «Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения»,- сообщила председатель ЦБ.