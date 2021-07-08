Минфин предложил повысить страховые взносы с зарплат выше 122 000 рублей

Собеседники издания отметили, что если резко увеличить лимит, то увеличатся поступления в ПФР. Такая мера позволит реализовать запрос на социальную справедливость, добавил один из источников. Конкретные параметры еще не установлены. Один из источников издания уточнил, что решение о повышении страховых взносов еще не принято. Проблема состоит в том, что, «поставив на бюджете ПФР небольшую заплатку сейчас, в будущем можно получить дыру за счет повышения пенсионных обязательств государства».