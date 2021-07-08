Минфин предложил повысить страховые взносы с зарплат выше 122 000 рублей
Правительство обсуждает возможность резко увеличить страховые взносы в Пенсионный фонд с зарплат более 122 000 руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника и Forbes, ссылаясь на свод предложений, представленный ведомством бюджетной комиссии 1 июля. В правительстве вопросы издания перенаправили в Минфин, «Известия» направили туда запрос. Минтруд и ПФР воздержались от комментариев.
Сейчас работодатели отчисляют страховые взносы в ПФР по полному тарифу – 22% — с зарплат до 122 000 руб. Тариф для более высоких зарплат составляет 10%. Каждый год повышается планка зарплаты, с которой работодатели отчисляют 10% взносов. За пять лет показатель увеличился вдвое.
Министерство хочет повысить лимит в 1,46 млн, что заставит работодателей дольше делать отчисления по обычному тарифу, а не по льготному. По подсчетам ведомства, к 2024 г. это позволит дополнительно собирать в бюджет 45 млрд руб. Еще одна мера — это расширение налогооблагаемой базы по налогу на дорогое имущество совокупной стоимостью свыше 500 млн руб. Его владельцев хотят обложить налогом по ставке 0,3%.
Собеседники издания отметили, что если резко увеличить лимит, то увеличатся поступления в ПФР. Такая мера позволит реализовать запрос на социальную справедливость, добавил один из источников. Конкретные параметры еще не установлены. Один из источников издания уточнил, что решение о повышении страховых взносов еще не принято. Проблема состоит в том, что, «поставив на бюджете ПФР небольшую заплатку сейчас, в будущем можно получить дыру за счет повышения пенсионных обязательств государства».
Ранее стало известно об обсуждении в правительстве так называемой донастройки налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг. Весь комплекс, по словам собеседников «Ведомостей», включал следующие меры: повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширение и корректировка режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, корректировку системы уплаты акцизов.