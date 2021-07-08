Курс доллара впервые превысил 75 рублей с начала мая
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 руб. впервые с 4 мая, свидетельствуют данные площадки.
По данным на 10:05 мск курс доллара достиг отметки в 75,1 руб. (+0,39%). Евро подорожал до 88,6 руб. (+0,55%). Индекс Мосбиржи на 10:22 мск упал до 3858,97 (-0,93%), РТС — до 1613,61 (-1,69%).
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE упала до $73.24 за баррель (-0,259%) по состоянию на 10:25 мск, а марки WTI — $71,180 за баррель (-0,448%).
Мировые валюты растут по отношению к рублю на фоне падения цены на нефть. Так, 6 июля сентябрьский фьючерс марки Brent подешевел более чем на 3% до $74,72 за баррель — после $77,16 за баррель на закрытии торгов 5 июля. Августовский фьючерс марки WTI упал в стоимости на 2,2% до $73,51 за баррель.