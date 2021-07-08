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Курс доллара впервые превысил 75 рублей с начала мая

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 руб. впервые с 4 мая, свидетельствуют данные площадки.

По данным на 10:05 мск курс доллара достиг отметки в 75,1 руб. (+0,39%). Евро подорожал до 88,6 руб. (+0,55%). Индекс Мосбиржи на 10:22 мск упал до 3858,97 (-0,93%), РТС — до 1613,61 (-1,69%).

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE упала до $73.24 за баррель (-0,259%) по состоянию на 10:25 мск, а марки WTI — $71,180 за баррель (-0,448%).

Мировые валюты растут по отношению к рублю на фоне падения цены на нефть. Так, 6 июля сентябрьский фьючерс марки Brent подешевел более чем на 3% до $74,72 за баррель — после $77,16 за баррель на закрытии торгов 5 июля. Августовский фьючерс марки WTI упал в стоимости на 2,2% до $73,51 за баррель.

Ранее по теме: Что будет с нефтью и рублем в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных