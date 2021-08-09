Аналитики зафиксировали рост выдачи кредитов в торговых точках

Объем выдачи ссуд на покупку товаров в торговых точках (POS-кредиты) в июле составил 28 млрд руб., что соответствует уровню августа 2020 г., говорится в исследовании Frank RG. Традиционно более успешным для данного сегмента является последний месяц лета, поэтому показатели июля говорят о восстановлении рынка, рост которого наблюдается с мая. В то же время пока он не вернулся на допандемийный уровень 2018–2019 гг.