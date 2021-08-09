Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Аналитики зафиксировали рост выдачи кредитов в торговых точках

Ведомости

Объем выдачи ссуд на покупку товаров в торговых точках (POS-кредиты) в июле составил 28 млрд руб., что соответствует уровню августа 2020 г., говорится в исследовании Frank RG. Традиционно более успешным для данного сегмента является последний месяц лета, поэтому показатели июля говорят о восстановлении рынка, рост которого наблюдается с мая. В то же время пока он не вернулся на допандемийный уровень 2018–2019 гг.

«Сейчас рост наблюдается только в объемах кредитных выдач по причине роста цен на товары, что приводит к увеличению среднего чека», — пояснил «Коммерсанту» вице-президент «Почта-банка» Андрей Павлов.

По словам партнера аудиторско-консалтинговой компании ФБК Grant Thornton Анастасии Терехиной, удорожание товаров на фоне отсутствия роста доходов населения заставляет людей приобретать необходимые товары в долг. По данным Росстата, в I квартале года объем реально располагаемых доходов россиян упал на 3,7%, а во втором вырос на 6,8%.

Увеличение выдачи POS-кредитов в июле наблюдался наряду с отрицательной динамикой в других сегментах розничного бизнеса. Так, в месячном выражении ипотечное кредитование в июле упало почти на 21%, а объем предоставленных россиянам кредитов наличными снизился на 2,1%. По мнению Павлова, из-за «никак не наберущего старые обороты рынка» банки пытаются разогнать его самостоятельно и наращивают норму одобрения заявок на ссуды через предоставление тех, что считаются рискованными.

Зампред правления ХКФ-банка Александра Васильева связывает рост выдачи POS-кредитов с реализацией отложенного спроса. Так, из-за коронавирусных ограничений граждане ранее отложили покупку товаров для дома и дачи, а также бытовой техники.

Дальнейший рост POS-кредитования в России продолжится по мере восстановления экономики, рынка труда и потребления, заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. На восстановление этого сегмента до допандемийного уровня требуется чуть больше времени, считает он.

Ранее по теме: Выдача ипотеки в июле рухнула на 20%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных