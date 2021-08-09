Аналитики зафиксировали рост выдачи кредитов в торговых точках
Объем выдачи ссуд на покупку товаров в торговых точках (POS-кредиты) в июле составил 28 млрд руб., что соответствует уровню августа 2020 г., говорится в исследовании Frank RG. Традиционно более успешным для данного сегмента является последний месяц лета, поэтому показатели июля говорят о восстановлении рынка, рост которого наблюдается с мая. В то же время пока он не вернулся на допандемийный уровень 2018–2019 гг.
«Сейчас рост наблюдается только в объемах кредитных выдач по причине роста цен на товары, что приводит к увеличению среднего чека», — пояснил «Коммерсанту» вице-президент «Почта-банка» Андрей Павлов.
По словам партнера аудиторско-консалтинговой компании ФБК Grant Thornton Анастасии Терехиной, удорожание товаров на фоне отсутствия роста доходов населения заставляет людей приобретать необходимые товары в долг. По данным Росстата, в I квартале года объем реально располагаемых доходов россиян упал на 3,7%, а во втором вырос на 6,8%.
Увеличение выдачи POS-кредитов в июле наблюдался наряду с отрицательной динамикой в других сегментах розничного бизнеса. Так, в месячном выражении ипотечное кредитование в июле упало почти на 21%, а объем предоставленных россиянам кредитов наличными снизился на 2,1%. По мнению Павлова, из-за «никак не наберущего старые обороты рынка» банки пытаются разогнать его самостоятельно и наращивают норму одобрения заявок на ссуды через предоставление тех, что считаются рискованными.
Зампред правления ХКФ-банка Александра Васильева связывает рост выдачи POS-кредитов с реализацией отложенного спроса. Так, из-за коронавирусных ограничений граждане ранее отложили покупку товаров для дома и дачи, а также бытовой техники.
Дальнейший рост POS-кредитования в России продолжится по мере восстановления экономики, рынка труда и потребления, заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. На восстановление этого сегмента до допандемийного уровня требуется чуть больше времени, считает он.