Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

На заседании 23 июля ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил ключевую ставку. Регулятор сделал это с рекордным с 2014 г. шагом в 1 п.п. — до 6,5% годовых. В целом с 19 марта показатель вырос на 2,25 п.п. Регулятор увеличивает ставку из-за ускорения инфляции в стране. Так, в конце 2020 г. она уже превысила целевой показатель в 4%, составив 4,9% в годовом выражении, а в июне достигла максимальных с августа 2016 г. 6,5%.