Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

Ведомости

В августе ставки по депозитам в крупных российских банках вернулись к уровню примерно 5,3% годовых, следует из данных аналитической компании Frank RG. Такими ставки были в конце декабря 2019 г., перед началом пандемии коронавируса.

Сейчас, на 11 августа, индекс ставок по годовым вкладам и депозитам банков на сумму 100 000 руб. по оценке Frank RG в России составляет 5,298%. С начала августа, таким образом, индекс поднялся на 0,16 п.п. Такой быстрый рост за декаду в последний раз наблюдался в ноябре 2018 г.

Индекс Frank RG ежедневно рассчитывает среднюю доходность сберегательных продуктов на основе анализа 450 вкладов в 54 российских банках (ЦБ публикует аналогичные данные по вкладам в 10-ти крупнейших банках раз в 10 дней).

На заседании 23 июля ЦБ впервые с декабря 2018  г. повысил ключевую ставку. Регулятор сделал это с рекордным с 2014 г. шагом в 1 п.п. — до 6,5% годовых. В целом с 19 марта показатель вырос на 2,25 п.п. Регулятор увеличивает ставку из-за ускорения инфляции в стране. Так, в конце 2020 г. она уже превысила целевой показатель в 4%, составив 4,9% в годовом выражении, а в июне достигла максимальных с августа 2016 г. 6,5%. 

Комментируя свое последнее решение, ЦБ заявил, что во II квартале текущего года российская экономика достигла допандемического уровня.

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2019 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных