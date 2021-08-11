Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню
В августе ставки по депозитам в крупных российских банках вернулись к уровню примерно 5,3% годовых, следует из данных аналитической компании Frank RG. Такими ставки были в конце декабря 2019 г., перед началом пандемии коронавируса.
Сейчас, на 11 августа, индекс ставок по годовым вкладам и депозитам банков на сумму 100 000 руб. по оценке Frank RG в России составляет 5,298%. С начала августа, таким образом, индекс поднялся на 0,16 п.п. Такой быстрый рост за декаду в последний раз наблюдался в ноябре 2018 г.
Индекс Frank RG ежедневно рассчитывает среднюю доходность сберегательных продуктов на основе анализа 450 вкладов в 54 российских банках (ЦБ публикует аналогичные данные по вкладам в 10-ти крупнейших банках раз в 10 дней).
На заседании 23 июля ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил ключевую ставку. Регулятор сделал это с рекордным с 2014 г. шагом в 1 п.п. — до 6,5% годовых. В целом с 19 марта показатель вырос на 2,25 п.п. Регулятор увеличивает ставку из-за ускорения инфляции в стране. Так, в конце 2020 г. она уже превысила целевой показатель в 4%, составив 4,9% в годовом выражении, а в июне достигла максимальных с августа 2016 г. 6,5%.
Комментируя свое последнее решение, ЦБ заявил, что во II квартале текущего года российская экономика достигла допандемического уровня.