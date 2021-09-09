Visa повысит межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов

С 1 февраля 2022 г. интерчейндж вырастет с 1% до 1,3% от стоимости товаров;

Льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5% не изменится, но с 1 сентября 2022 года из него исключат почти все премиальные карты платежной системы, кроме Visa Platinum Business;

Льготные программы для магазинов с большими объемами продаж будут отменены в три этапа: с 8 июля 2022 года для магазинов мебели, в которых продаются в том числе товары для дома, стройматериалы, товары для садоводства и др., с 5 августа – для магазинов бытовой техники, с 30 сентября – для курьерских служб. Сейчас интерчейндж составляет 1-1,65%, после будет зависеть от категории карты оплаты и будет составлять 1,5-2,3%;

Несколько премиальных карт с 1 февраля 2022 года исключат из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, больших магазинов мебели, товаров для детей, бытовой техники и др. Также несколько премиальных карт исключат из обычных программ начисления интерчейнджа для фастфуда, транспорта, турагентов, авиакомпаний. Интерчейндж вырастет с 0,5-1,65% до 2-2,3%;

С 1 февраля карты Visa Electron перейдут на тарифы Visa Classic. Тарифы интерчейнджа вырастут с 0,8-0,95% до 1,5-1,65%. В Visa рассказали, что в России сейчас работает минимальное количество карт Visa Electron, потому что компания упраздняет этот продукт и заменяет картами с более широким функционалом, крупные банки перестали выпускать такие карты;