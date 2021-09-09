Visa повысит межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов
Платежная система Visa повысит межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов с 1 февраля 2022 г. и в течение года отменит льготный тариф для крупных магазинов бытовой техники, мебели и курьерских служб, сообщил РБК со ссылкой на бюллетень, который Visa отправила российским банкам 19 августа. Подлинность бюллетеня подтвердили два источника на платежном рынке, Visa также подтвердила информацию.
Межбанковская комиссия, или интерчейндж, составляет 70% эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который магазин платит банку. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система. Платит ее банк продавца, а получает банк покупателя. В среднем ставка за эквайринг варьируется от 1,5-2,5% от стоимости товара.
С 1 февраля 2022 г. интерчейндж вырастет с 1% до 1,3% от стоимости товаров;
Льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5% не изменится, но с 1 сентября 2022 года из него исключат почти все премиальные карты платежной системы, кроме Visa Platinum Business;
Льготные программы для магазинов с большими объемами продаж будут отменены в три этапа: с 8 июля 2022 года для магазинов мебели, в которых продаются в том числе товары для дома, стройматериалы, товары для садоводства и др., с 5 августа – для магазинов бытовой техники, с 30 сентября – для курьерских служб. Сейчас интерчейндж составляет 1-1,65%, после будет зависеть от категории карты оплаты и будет составлять 1,5-2,3%;
Несколько премиальных карт с 1 февраля 2022 года исключат из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, больших магазинов мебели, товаров для детей, бытовой техники и др. Также несколько премиальных карт исключат из обычных программ начисления интерчейнджа для фастфуда, транспорта, турагентов, авиакомпаний. Интерчейндж вырастет с 0,5-1,65% до 2-2,3%;
С 1 февраля карты Visa Electron перейдут на тарифы Visa Classic. Тарифы интерчейнджа вырастут с 0,8-0,95% до 1,5-1,65%. В Visa рассказали, что в России сейчас работает минимальное количество карт Visa Electron, потому что компания упраздняет этот продукт и заменяет картами с более широким функционалом, крупные банки перестали выпускать такие карты;
Собеседники издания на платежном рынке рассказали, что платежная система повышает сервисный сбор в фонд развития компании с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам. Повышение произойдет в апреле 2022 года, оно устанавливается для банков-эмитентов и банков-эквайеров.
Представитель платежной системы сообщил изданию, что «Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями». По его словам, интерчейндж получает не платежная система, а банк-эмитент. Он направляет доход на развитие платежной инфраструктуры, обеспечение безопасности электронных платежей и создание новых платежных решений.
«Именно благодаря этому инструменту платежный рынок России в кратчайшие сроки стал одним из самых инновационных в мире. В прошлом году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза — до 88,5%. Согласно данным Visa, 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно», — отметил представитель Visa.