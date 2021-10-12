Число онлайн-заявок на кредиты за год выросло на 62,9%

В бюро связали рост дистанционного спроса на кредиты не только с ограничениями, вызванными пандемией. «Если 1,5 года назад потребители зачастую были вынуждены опробовать новый для многих из них вид подачи заявки онлайн, то сейчас ссылаться на ограничительные мероприятия не приходится. Иными словами, скорее всего, мы имеем дело с долгосрочной тенденцией, лишь в некоторой степени зависящей от пандемии», — отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.