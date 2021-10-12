Число онлайн-заявок на кредиты за год выросло на 62,9%
Число заявок на кредит, поданных в России через интернет, в августе выросло до 6,9 млн. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4000 кредитных организаций. Таким образом, число онлайн-заявок увеличилось в августе на 62,9% в годовом исчислении (в августе 2020 г. — 4,2 млн).
Аналитики НБКИ отметили, что популярность онлайн-заявок растет быстрее, чем популярность заявок, поданных в отделениях банков: в августе 2021 г. было подано 11,6 млн заявок, или на 16% больше год к году (в августе 2020 г. — 10 млн).
Доля заявок на кредиты, поданных россиянами онлайн, в общей структуре заявок увеличилась в августе на 7,6%, в годовом исчислении до 37,3%, тогда как доля офлайн-заявок за тот же период снизилась на 7,6% и составила 62,7%.
В бюро связали рост дистанционного спроса на кредиты не только с ограничениями, вызванными пандемией. «Если 1,5 года назад потребители зачастую были вынуждены опробовать новый для многих из них вид подачи заявки онлайн, то сейчас ссылаться на ограничительные мероприятия не приходится. Иными словами, скорее всего, мы имеем дело с долгосрочной тенденцией, лишь в некоторой степени зависящей от пандемии», — отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.