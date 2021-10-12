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Число онлайн-заявок на кредиты за год выросло на 62,9%

Ведомости

Число заявок на кредит, поданных в России через интернет, в августе выросло до 6,9 млн. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4000 кредитных организаций. Таким образом, число онлайн-заявок увеличилось в августе на 62,9% в годовом исчислении (в августе 2020 г. — 4,2 млн).

Аналитики НБКИ отметили, что популярность онлайн-заявок растет быстрее, чем популярность заявок, поданных в отделениях банков: в августе 2021 г. было подано 11,6 млн заявок, или на 16% больше год к году (в августе 2020 г. — 10 млн).

Доля заявок на кредиты, поданных россиянами онлайн, в общей структуре заявок увеличилась в августе на 7,6%, в годовом исчислении до 37,3%, тогда как доля офлайн-заявок за тот же период снизилась на 7,6% и составила 62,7%.

В бюро связали рост дистанционного спроса на кредиты не только с ограничениями, вызванными пандемией. «Если 1,5 года назад потребители зачастую были вынуждены опробовать новый для многих из них вид подачи заявки онлайн, то сейчас ссылаться на ограничительные мероприятия не приходится. Иными словами, скорее всего, мы имеем дело с долгосрочной тенденцией, лишь в некоторой степени зависящей от пандемии», — отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных