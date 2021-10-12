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Сбербанк сообщил о четырехкратном росте спроса на дома в ипотеку

Ведомости

За январь-август этого года Сбербанк предоставил россиянам 5631 кредит на покупку частного дома в ипотеку, что в 4,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных ссуд превышает 15 млрд руб. и в 4,25 раза превосходит сопоставимый показатель 2020 г., сообщила пресс-служба банка.

«Увеличение спроса на ипотеку на ИЖС связываем с запуском разных программ в банке, выгодными ставками и расширением государственных проектов поддержки данного направления», — рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васёв.

Он отметил влияние государственных программ на рост интереса граждан к индивидуальному жилищному строительству. Так, по программе для семей с детьми минимальная ипотечная ставка по кредиту на строительство дома составляет 5,3%. Приобрести готовый дом по «Дальневосточной ипотеке» можно под 0,1% годовых, а построить индивидуальный — под 1,3%.

Средний возраст клиента, взявшего ипотеку на строительство частного дома в Сбербанке, составляет 36 лет после 38 лет в 2019 г. и 37 лет в 2020 г. При этом 86% заемщиков по данным программам состоят в браке. Двумя годами ранее эта доля была на уровне 76%. Таким образом, банк на протяжении нескольких лет фиксирует стабильную тенденцию к снижению возраста подобных клиентов, отметил Васёв.

В то же время срок ипотеки на ИЖС, наоборот, удлиняется. Сейчас он составляет 19 лет, тогда как в 2020 г. был 18 лет, а в 2019 г. — 16 лет, выяснили в Сбербанке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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