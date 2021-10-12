Сбербанк сообщил о четырехкратном росте спроса на дома в ипотеку

Средний возраст клиента, взявшего ипотеку на строительство частного дома в Сбербанке, составляет 36 лет после 38 лет в 2019 г. и 37 лет в 2020 г. При этом 86% заемщиков по данным программам состоят в браке. Двумя годами ранее эта доля была на уровне 76%. Таким образом, банк на протяжении нескольких лет фиксирует стабильную тенденцию к снижению возраста подобных клиентов, отметил Васёв.