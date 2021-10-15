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Цена алюминия превысила $3200 за тонну впервые за 13 лет

Ведомости

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 3% и преодолела отметку в $3200 за тонну, следует из данных площадки. Это максимальный уровень с середины июля 2008 г. На 14:20 мск котировки скорректировались до $3150 за тонну.

Стоимость алюминия растет с апреля 2020 г., но резкий скачок произошел в сентябре текущего года после переворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов с 20% мировой добычи. На подорожание алюминия, который производится в ходе энергоемкого процесса, также повлияли дефицит энергетического угля в Китае и общее повышение цен на энергоносители.

На фоне роста цены алюминия акции «Русала» на гонконгской бирже HKEX 15 октября выросли на 6,4% и достигли 10-летнего максимума. На закрытии торгов акции компании стоили 8,71 гонконгского доллара ($1,12). К 14:20 мск акции производителя на Московской бирже также установили исторический максимум, достигнув 80,34 руб. за бумагу (+1,7%).

Ранее по теме: «Русал» спрогнозировал рост дефицита алюминия на глобальном рынке в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных