Цена алюминия превысила $3200 за тонну впервые за 13 лет

Стоимость алюминия растет с апреля 2020 г., но резкий скачок произошел в сентябре текущего года после переворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов с 20% мировой добычи. На подорожание алюминия, который производится в ходе энергоемкого процесса, также повлияли дефицит энергетического угля в Китае и общее повышение цен на энергоносители.