Цена алюминия превысила $3200 за тонну впервые за 13 лет
Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 3% и преодолела отметку в $3200 за тонну, следует из данных площадки. Это максимальный уровень с середины июля 2008 г. На 14:20 мск котировки скорректировались до $3150 за тонну.
Стоимость алюминия растет с апреля 2020 г., но резкий скачок произошел в сентябре текущего года после переворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов с 20% мировой добычи. На подорожание алюминия, который производится в ходе энергоемкого процесса, также повлияли дефицит энергетического угля в Китае и общее повышение цен на энергоносители.
На фоне роста цены алюминия акции «Русала» на гонконгской бирже HKEX 15 октября выросли на 6,4% и достигли 10-летнего максимума. На закрытии торгов акции компании стоили 8,71 гонконгского доллара ($1,12). К 14:20 мск акции производителя на Московской бирже также установили исторический максимум, достигнув 80,34 руб. за бумагу (+1,7%).