Долги россиян по кредитам выросли в 2021 году до 23,9 трлн рублей
Долги россиян по кредитам в 2021 г. увеличились до 23,9 млрд руб., сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. В 2020 г. граждане тратили на оплату кредитов половину своего дохода в среднем, добавил он.
«Средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов. По состоянию на 1 июля 2021 г. общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн руб.», — сообщил Момотов (цитата по ТАСС).
По его словам, с начала года показатель вырос на 2,3 трлн руб., а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн руб. Момотов заявил, что кредиты плохо погашаются, а это грозит заемщикам массовым банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением.
Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на «Карту кредитной активности» проекта ОНФ «За права заемщиков», что долговая нагрузка на россиян с начала года выросла с 27 до 35%. По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% — до 22,64 трлн руб., в июне задолженность выросла на 23,8% в годовом выражении.