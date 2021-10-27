Долги россиян по кредитам выросли в 2021 году до 23,9 трлн рублей

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на «Карту кредитной активности» проекта ОНФ «За права заемщиков», что долговая нагрузка на россиян с начала года выросла с 27 до 35%. По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% — до 22,64 трлн руб., в июне задолженность выросла на 23,8% в годовом выражении.