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Долги россиян по кредитам выросли в 2021 году до 23,9 трлн рублей

Ведомости

Долги россиян по кредитам в 2021 г. увеличились до 23,9 млрд руб., сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. В 2020 г. граждане тратили на оплату кредитов половину своего дохода в среднем, добавил он.

«Средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов. По состоянию на 1 июля 2021 г. общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн руб.», — сообщил Момотов (цитата по ТАСС). 

По его словам, с начала года показатель вырос на 2,3 трлн руб., а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн руб. Момотов заявил, что кредиты плохо погашаются, а это грозит заемщикам массовым банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на «Карту кредитной активности» проекта ОНФ «За права заемщиков», что долговая нагрузка на россиян с начала года выросла с 27 до 35%. По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% — до 22,64 трлн руб., в июне задолженность выросла на 23,8% в годовом выражении.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о повышении долговой нагрузки россиян до 35%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных