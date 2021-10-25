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Аналитики сообщили о повышении долговой нагрузки россиян до 35%

Ведомости

Долговая нагрузка на россиян с начала года выросла с 27% до 35%, то есть заемщики тратят на обслуживание кредитов более трети своего дохода, сообщила газета «Известия» со ссылкой на «Карту кредитной активности» проекта ОНФ «За права заемщиков». По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% до 22,64 трлн руб., в июне задолженность выросла на 23,8% в годовом выражении.

Наиболее закредитованные регионы России:

  • Тыва — 78%;

  • Калмыкия — 64%;

  • Удмуртия — 50%;

  • Чувашия — 50%;

  • Ленинградская область — 50%.

Наименее закредитованные:

  • Чечня — 13%;

  • Дагестан — 11%;

  • Ингушетия — 11%;

  • Крым — 5%;

  • Севастополь — 6%.

В абсолютном выражении уровень просроченной задолженности в первом полугодии вырос с 888,3 млрд руб. до 946,6 млрд руб., средний размер просроченного кредита — с 15 700 до 17 400 руб. При этом уровень просроченных кредитов в первом полугодии 2021 г. снизился на 0,3 п. п. и составил 4,2%. В июне доля просрочки снизилась на 0,2 п. п. в годовом выражении.

В марте на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий совету директоров ЦБ устанавливать предельное количество выдаваемых за определенный период времени потребительских кредитов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на высокие темпы роста выдачи подобных ссуд и предупреждала, что это может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности граждан.

Так, выступая в Совете Федерации 22 сентября, она рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время. 21 октября законопроект был одобрен в первом чтении.

Ранее по теме: Закон о праве ЦБ ограничивать кредитование одобрен в первом чтении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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