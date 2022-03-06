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Финансы

Visa предупредила о прекращении приема запросов авторизации российских банков

Ведомости

Международная платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков с 10 марта, участие банков в платежной системе Visa на территории России будет приостановлено, говорится в уведомлении на сайте системы.

«Прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы «Виза» будет прекращен с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 г.; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 г.», — говорится в уведомлении.

В Visa добавили, что платежная система оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга раньше указанных сроков.

В Альфа-банке также предупредили, что карты Visa и Mastercard всех банков будут работать по всему миру без ограничений до 9 марта включительно. С 10 марта карты продолжат работать на территории России, уточнили в банке.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, а картами, выпущенными в других странах, нельзя будет воспользоваться в России.

До этого Visa и Mastercard перестали выпускать карты попавших под санкции российских банков, исчезла возможность расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.

Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных