Visa предупредила о прекращении приема запросов авторизации российских банков
Международная платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков с 10 марта, участие банков в платежной системе Visa на территории России будет приостановлено, говорится в уведомлении на сайте системы.
«Прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы «Виза» будет прекращен с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 г.; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 г.», — говорится в уведомлении.
В Visa добавили, что платежная система оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга раньше указанных сроков.
В Альфа-банке также предупредили, что карты Visa и Mastercard всех банков будут работать по всему миру без ограничений до 9 марта включительно. С 10 марта карты продолжат работать на территории России, уточнили в банке.
Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, а картами, выпущенными в других странах, нельзя будет воспользоваться в России.
До этого Visa и Mastercard перестали выпускать карты попавших под санкции российских банков, исчезла возможность расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.
Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».