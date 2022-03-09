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Курс доллара на открытии торгов поднялся выше 113 рублей, евро — 120 рублей

Ведомости

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже 9 марта поднялся выше 113 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. К 10:10 доллар рос до 113,88 руб. (+8,88), евро — до 123,05 руб. (+4,05).

На внебиржевом рынке Forex 7 марта курс российской валюты обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных значений. Доллар на максимуме поднимался до 177,26 руб., евро — до 168,75 руб. На торгах 8 марта курс доллара стабилизировался в районе 135-140 руб.

Рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро на фоне продолжающейся специальной военной операции, начатой Россией на Украине 24 февраля. Западные страны осудили действия Москвы и ввели массированные санкции, которые затронули в том числе активы ЦБ, ограничив возможность регулятора проводить валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты.

Торги и расчеты во всех секциях Мосбиржи, включая валютную, не проводились с минувшей пятницы, 4 марта. Сегодня торги на валютном рынке проводятся с 10:00 до 18:45, торги на рынке акций и облигаций не проводятся (за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных