Курс доллара на открытии торгов поднялся выше 113 рублей, евро — 120 рублей

Торги и расчеты во всех секциях Мосбиржи, включая валютную, не проводились с минувшей пятницы, 4 марта. Сегодня торги на валютном рынке проводятся с 10:00 до 18:45, торги на рынке акций и облигаций не проводятся (за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях).