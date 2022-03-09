Курс доллара на открытии торгов поднялся выше 113 рублей, евро — 120 рублей
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже 9 марта поднялся выше 113 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. К 10:10 доллар рос до 113,88 руб. (+8,88), евро — до 123,05 руб. (+4,05).
На внебиржевом рынке Forex 7 марта курс российской валюты обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных значений. Доллар на максимуме поднимался до 177,26 руб., евро — до 168,75 руб. На торгах 8 марта курс доллара стабилизировался в районе 135-140 руб.
Рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро на фоне продолжающейся специальной военной операции, начатой Россией на Украине 24 февраля. Западные страны осудили действия Москвы и ввели массированные санкции, которые затронули в том числе активы ЦБ, ограничив возможность регулятора проводить валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты.
Торги и расчеты во всех секциях Мосбиржи, включая валютную, не проводились с минувшей пятницы, 4 марта. Сегодня торги на валютном рынке проводятся с 10:00 до 18:45, торги на рынке акций и облигаций не проводятся (за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях).