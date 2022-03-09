Газета
Финансы

Bloomberg: ФРГ препятствует отключению Сбербанка от SWIFT

Ведомости

Власти Германии являются главным препятствием на пути к расширению санкций против российского банковского сектора, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные агентством документы. 

В частности, Берлин настаивает на том, чтобы Сбербанк не попал в санкционный список банков, которые впоследствии будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT. 

Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении данного шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни, в том числе среди министров, пишет агентство. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в свою очередь заявил, что переговоры о введении новых финансовых санкциях продолжаются, и ничего нельзя исключать.

4 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз планирует ввести новые финансовые санкции против России, в частности, рассматривается возможность отключения от SWIFT еще большего числа российских банков. 

Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», НовикомбанкПромсвязьбанкСовкомбанк и ВЭБ. США и Великобритания также ввели санкции в отношении нескольких российских олигархов и членов их семей. Власти заморозили их активы на своих территориях и запретили им въезд.

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT работает с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. Сегодня SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. Ранее принудительную блокировку доступа к системе применяли в отношении банков Ирана, КНДР и Афганистана.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных