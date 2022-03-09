Bloomberg: ФРГ препятствует отключению Сбербанка от SWIFT
Власти Германии являются главным препятствием на пути к расширению санкций против российского банковского сектора, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные агентством документы.
В частности, Берлин настаивает на том, чтобы Сбербанк не попал в санкционный список банков, которые впоследствии будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении данного шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни, в том числе среди министров, пишет агентство. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в свою очередь заявил, что переговоры о введении новых финансовых санкциях продолжаются, и ничего нельзя исключать.
4 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз планирует ввести новые финансовые санкции против России, в частности, рассматривается возможность отключения от SWIFT еще большего числа российских банков.
Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. США и Великобритания также ввели санкции в отношении нескольких российских олигархов и членов их семей. Власти заморозили их активы на своих территориях и запретили им въезд.
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT работает с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. Сегодня SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. Ранее принудительную блокировку доступа к системе применяли в отношении банков Ирана, КНДР и Афганистана.