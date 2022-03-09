Bloomberg: ФРГ препятствует отключению Сбербанка от SWIFT

Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении данного шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни, в том числе среди министров, пишет агентство. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в свою очередь заявил, что переговоры о введении новых финансовых санкциях продолжаются, и ничего нельзя исключать.