ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора. Базовая ставка находится на нулевой отметке с марта 2016 г.
Ставки по краткосрочным кредитам и депозитам также остались на прежнем уровне — 0,25% и минус 0,5% соответственно.
Ключевые процентные ставки останутся на своих нынешних уровнях до тех пор, пока инфляция не будет ожидаться на уровне 2% до конца прогнозного периода, говорится в сообщении. По предварительным данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в феврале ускорилась до 5,8% против 5,1% месяцем ранее. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.
Любые изменения ключевых ставок будут происходить постепенно и «через некоторое время» после окончания выкупа активов в рамках программы APP, сообщил регулятор. В апреле ЕЦБ планирует выкупить активы на сумму 40 млрд евро, в мае — на 30 млрд, в июне — на 20 млрд. По итогам февральского заседания сообщалось, что объемы выкупа составят 40 млрд евро в месяц во II квартале и 30 млрд — в III квартале.
ЕЦБ также продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в I квартале более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках этой программы завершится в конце марта.