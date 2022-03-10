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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора. Базовая ставка находится на нулевой отметке с марта 2016 г.

Ставки по краткосрочным кредитам и депозитам также остались на прежнем уровне — 0,25% и минус 0,5% соответственно.

Ключевые процентные ставки останутся на своих нынешних уровнях до тех пор, пока инфляция не будет ожидаться на уровне 2% до конца прогнозного периода, говорится в сообщении. По предварительным данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в феврале ускорилась до 5,8% против 5,1% месяцем ранее. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.

Любые изменения ключевых ставок будут происходить постепенно и «через некоторое время» после окончания выкупа активов в рамках программы APP, сообщил регулятор. В апреле ЕЦБ планирует выкупить активы на сумму 40 млрд евро, в мае — на 30 млрд, в июне — на 20 млрд. По итогам февральского заседания сообщалось, что объемы выкупа составят 40 млрд евро в месяц во II квартале и 30 млрд — в III квартале.

ЕЦБ также продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в I квартале более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках этой программы завершится в конце марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных