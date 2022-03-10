ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Ключевые процентные ставки останутся на своих нынешних уровнях до тех пор, пока инфляция не будет ожидаться на уровне 2% до конца прогнозного периода, говорится в сообщении. По предварительным данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в феврале ускорилась до 5,8% против 5,1% месяцем ранее. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.