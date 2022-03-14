Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте
Минфин утвердил временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте, говорится в сообщении министерства. В ведомстве отмечают, что обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг будут исполняться Минфином «своевременно и в полном объеме».
Для исполнения обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для выплат в валюте в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Фактическая возможность таких выплат будет зависеть от санкций в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться деньгами на своих валютных счетах, говорится в сообщении.
«Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В таком случае Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций», — указано в сообщении.
В сообщении Минфина также приводятся слова министра финансов Антона Силуанова, который опроверг заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу. «У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — заявил Силуанов.
О том, что Россия в условиях санкций будет оплачивать свои обязательства рублями, Силуанов говорил и ранее. Для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов, говорил министр. Накануне Силуанов заявил, что западные санкции лишили Россию доступа к почти половине золотовалютных резервов в сумме около $300 млрд. По его словам, западные страны развернули финансовую и экономическую войну против России.
На прошлой неделе агентства Moody’s, S&P и Fitch понизили суверенные кредитные рейтинги России до преддефолтного уровня. Fitch присвоило России самый низкий уровень рейтинга С в иностранной валюте. Аналитики усомнились в готовности России обслуживать госдолг на фоне решения президента Владимира Путина разрешить физлицам и компаниям, муниципалитетам, регионам и государству расплачиваться с кредиторами по долговым обязательствам только в рублях, а не в валюте эмиссии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия для дефолта в России фактически отсутствуют, если они не вменяются искусственно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия для дефолта в России фактически отсутствуют, если они не вменяются искусственно.