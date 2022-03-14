Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте

На прошлой неделе агентства Moody’s, S&P и Fitch понизили суверенные кредитные рейтинги России до преддефолтного уровня. Fitch присвоило России самый низкий уровень рейтинга С в иностранной валюте. Аналитики усомнились в готовности России обслуживать госдолг на фоне решения президента Владимира Путина разрешить физлицам и компаниям, муниципалитетам, регионам и государству расплачиваться с кредиторами по долговым обязательствам только в рублях, а не в валюте эмиссии.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия для дефолта в России фактически отсутствуют, если они не вменяются искусственно.