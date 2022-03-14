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Финансы

Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте

Ведомости

Минфин утвердил временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте, говорится в сообщении министерства. В ведомстве отмечают, что обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг будут исполняться Минфином «своевременно и в полном объеме».

Для исполнения обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для выплат в валюте в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Фактическая возможность таких выплат будет зависеть от санкций в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться деньгами на своих валютных счетах, говорится в сообщении.

«Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В таком случае Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций», — указано в сообщении.

В сообщении Минфина также приводятся слова министра финансов Антона Силуанова, который опроверг заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу. «У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — заявил Силуанов.

О том, что Россия в условиях санкций будет оплачивать свои обязательства рублями, Силуанов говорил и ранее. Для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов, говорил министр. Накануне Силуанов заявил, что западные санкции лишили Россию доступа к почти половине золотовалютных резервов в сумме около $300 млрд. По его словам, западные страны развернули финансовую и экономическую войну против России.

На прошлой неделе агентства Moody’s, S&P и Fitch понизили суверенные кредитные рейтинги России до преддефолтного уровня. Fitch присвоило России самый низкий уровень рейтинга С в иностранной валюте. Аналитики усомнились в готовности России обслуживать госдолг на фоне решения президента Владимира Путина разрешить физлицам и компаниям, муниципалитетам, регионам и государству расплачиваться с кредиторами по долговым обязательствам только в рублях, а не в валюте эмиссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия для дефолта в России фактически отсутствуют, если они не вменяются искусственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия для дефолта в России фактически отсутствуют, если они не вменяются искусственно.

Ранее по теме: Сможет ли Россия избежать дефолта по своим долгам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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