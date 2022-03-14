Силуанов: Россия подготовит поручение в рублях для погашения внешнего долга
Россия во вторник, 15 марта, подготовит платежное поручение в рублях для погашения внешнего долга в случае, если не получится осуществить платеж в валюте. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Ведомство также будет рассматривать возможность корректировки выплаты дивидендов по каждой компании в индивидуальном порядке. «Мы будем предметно рассматривать эти позиции по каждой из компаний. Я уже высказывался о том, что отдельным банкам — банкам с государственным участием — нам придется помочь. Таким образом, чтобы прибыль, которая осталась у того или иного финансового института, не распределялась в качестве дивидендов государства. Но это, повторюсь, будет рассматриваться предметно по каждой такой организации», — приводит ТАСС слова министра.
США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию, начатую Россией на Украине. Точный объем замороженных активов не раскрывался. Силуанов накануне заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов.
Как следует из материалов Минфина, в текущем году Россия должна погасить долговые обязательства на сумму $2,66 млрд, включая $2,53 млрд по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и $132 млн по кредитам иностранных правительств, международных финансовых организаций и иностранных юрлиц.
Минфин в понедельник утвердил временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. Для исполнения обязательств по еврооблигациям ведомство будет давать платежные поручения банкам-агентам. Выплаты должны будут производиться согласно срокам и валюте, указанным в документах при эмиссии. Уточняется, что фактическая возможность таких выплат будет зависеть от возможности правительства и ЦБ распоряжаться деньгами на своих валютных счетах в условиях санкций. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно будет отозвано. После этого Минфин осуществит выплату в российской валюте по курсу ЦБ на день платежа, предусмотренного эмиссионной документацией.
Силуанов отметил, что у России есть необходимый объем средств для обслуживания своих долговых обязательств, а заморозку валютных счетов ЦБ и правительства РФ можно расценивать как желание ряда иностранных государств организовать «искусственный дефолт». «Мы готовы также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 г., такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — сказал он.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Как разъяснил ЦБ, в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции в отношении России, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных — в рублях или (при наличии специального разрешения) в валюте долга.