Силуанов: Россия подготовит поручение в рублях для погашения внешнего долга

Минфин в понедельник утвердил временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. Для исполнения обязательств по еврооблигациям ведомство будет давать платежные поручения банкам-агентам. Выплаты должны будут производиться согласно срокам и валюте, указанным в документах при эмиссии. Уточняется, что фактическая возможность таких выплат будет зависеть от возможности правительства и ЦБ распоряжаться деньгами на своих валютных счетах в условиях санкций. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно будет отозвано. После этого Минфин осуществит выплату в российской валюте по курсу ЦБ на день платежа, предусмотренного эмиссионной документацией.