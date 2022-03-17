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Минцифры предложило банкам помочь в борьбе с DDoS-атаками

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Минцифры предложило российским банкам помощь в борьбе с DDoS-атаками, которые совершаются из-за рубежа, сообщил РБК со ссылкой на письмо ЦБ банкам. Подлинность документа подтвердили два источника в российских банках, а инициативу подтвердили представители ЦБ и Минцифры.

В письме говорится, что банки, которым нужна помощь Минцифры, могут направить ЦБ перечень информационных систем, которые потенциально могут подвергнуться DDoS-атакам, и другую информацию. Решение Минцифры связано с участившимися случаями DDoS-атак на сайты банков и других субъектов критической информационной инфраструктуры.

Представитель Минцифры сообщил изданию, что министерство организует фильтрацию зарубежного трафика с помощью технических средств противодействия угрозам и ведет межведомственную координацию в новых условиях. В ЦБ заявили, что регулятор принимает меры для дополнительной поддержки банков в противодействии кибератакам, чтобы не допустить нарушения доступности их ресурсов.

Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS компании «Ростелеком-Солар» Егор Валов рассказал изданию, что DDoS-атаки сейчас чаще всего проводятся из-за границы с помощью ботнетов. Также атаки совершаются с территории России через взломанные VPN-серверы, адреса которых хакеры распространяют в Telegram. По его данным, число DDoS-атак в банковской сфере сейчас выросло в четыре раза по сравнению с февралем.

Основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин также отметил резкий рост количества DDoS-атак, в том числе в финансовом секторе. По его мнению, инициатива Минцифры может быть целесообразной: она поможет снизить мощность зарубежных атак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных