Минцифры предложило банкам помочь в борьбе с DDoS-атаками

Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS компании «Ростелеком-Солар» Егор Валов рассказал изданию, что DDoS-атаки сейчас чаще всего проводятся из-за границы с помощью ботнетов. Также атаки совершаются с территории России через взломанные VPN-серверы, адреса которых хакеры распространяют в Telegram. По его данным, число DDoS-атак в банковской сфере сейчас выросло в четыре раза по сравнению с февралем.