Минцифры предложило банкам помочь в борьбе с DDoS-атаками
В письме говорится, что банки, которым нужна помощь Минцифры, могут направить ЦБ перечень информационных систем, которые потенциально могут подвергнуться DDoS-атакам, и другую информацию. Решение Минцифры связано с участившимися случаями DDoS-атак на сайты банков и других субъектов критической информационной инфраструктуры.
Представитель Минцифры сообщил изданию, что министерство организует фильтрацию зарубежного трафика с помощью технических средств противодействия угрозам и ведет межведомственную координацию в новых условиях. В ЦБ заявили, что регулятор принимает меры для дополнительной поддержки банков в противодействии кибератакам, чтобы не допустить нарушения доступности их ресурсов.
Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS компании «Ростелеком-Солар» Егор Валов рассказал изданию, что DDoS-атаки сейчас чаще всего проводятся из-за границы с помощью ботнетов. Также атаки совершаются с территории России через взломанные VPN-серверы, адреса которых хакеры распространяют в Telegram. По его данным, число DDoS-атак в банковской сфере сейчас выросло в четыре раза по сравнению с февралем.
Основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин также отметил резкий рост количества DDoS-атак, в том числе в финансовом секторе. По его мнению, инициатива Минцифры может быть целесообразной: она поможет снизить мощность зарубежных атак.