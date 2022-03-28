ЦБ рекомендовал конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

Ранее ЦБ также разъяснил порядок выдачи наличной иностранной валюты гражданам и организациям в условиях действия особого валютного режима, на время которого разрешено снимать не более $10 000 c валютных счетов и вкладов, а остальные средства выдаются в рублях по рыночному курсу. Как сообщили в ЦБ, если гражданин РФ открыл валютный вклад или счет до 9 марта 2022 г., а затем перевел средства на другой валютный счет в том же банке, то все равно сможет получить наличную валюту со своего счета в размере до $10 000. Остальные средства со вкладов граждане могут получить только в рублях. Проценты по валютным вкладам до 9 сентября также можно снимать только в рублях.