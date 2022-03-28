ЦБ рекомендовал конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля
Банк России рекомендовал банкам проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 г., пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика, говорится в информационном письме регулятора. По состоянию на указанную дату официальный курс доллара составлял 75,75 руб., евро — 86,13 руб.
Подобные условия рекомендуется применять для конвертации по заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 г. ЦБ советует банкам в первую очередь обратить внимание на кредиты, по которым соблюдаются следующие условия:
- остаток задолженности на 1 февраля 2022 г. не превышал $150 000 или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату;
По оценке ЦБ, на такие займы приходится около 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля 2022 г. заемщики не погасили 2011 ипотечных кредитов в иностранной валюте. Задолженность по ним составляла 16,64 млрд руб., или 0,14% портфеля жилищных кредитов. Отмечается, что в основном это кредиты, выданные до 2014 г.
Ранее ЦБ также разъяснил порядок выдачи наличной иностранной валюты гражданам и организациям в условиях действия особого валютного режима, на время которого разрешено снимать не более $10 000 c валютных счетов и вкладов, а остальные средства выдаются в рублях по рыночному курсу. Как сообщили в ЦБ, если гражданин РФ открыл валютный вклад или счет до 9 марта 2022 г., а затем перевел средства на другой валютный счет в том же банке, то все равно сможет получить наличную валюту со своего счета в размере до $10 000. Остальные средства со вкладов граждане могут получить только в рублях. Проценты по валютным вкладам до 9 сентября также можно снимать только в рублях.