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Финансы

ЦБ рекомендовал конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

Ведомости

Банк России рекомендовал банкам проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 г., пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика, говорится в информационном письме регулятора. По состоянию на указанную дату официальный курс доллара составлял 75,75 руб., евро — 86,13 руб.

Подобные условия рекомендуется применять для конвертации по заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 г. ЦБ советует банкам в первую очередь обратить внимание на кредиты, по которым соблюдаются следующие условия:

  • остаток задолженности на 1 февраля 2022 г. не превышал $150 000 или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату;

  • кредит был выдан до 22 февраля 2022 г. для покупки жилого помещения, при этом у заемщика в собственности нет другого жилья;

  • просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.

    • По оценке ЦБ, на такие займы приходится около 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля 2022 г. заемщики не погасили 2011 ипотечных кредитов в иностранной валюте. Задолженность по ним составляла 16,64 млрд руб., или 0,14% портфеля жилищных кредитов. Отмечается, что в основном это кредиты, выданные до 2014 г.

    Ранее ЦБ также разъяснил порядок выдачи наличной иностранной валюты гражданам и организациям в условиях действия особого валютного режима, на время которого разрешено снимать не более $10 000 c валютных счетов и вкладов, а остальные средства выдаются в рублях по рыночному курсу. Как сообщили в ЦБ, если гражданин РФ открыл валютный вклад или счет до 9 марта 2022 г., а затем перевел средства на другой валютный счет в том же банке, то все равно сможет получить наличную валюту со своего счета в размере до $10 000. Остальные средства со вкладов граждане могут получить только в рублях. Проценты по валютным вкладам до 9 сентября также можно снимать только в рублях.

    Ранее по теме: Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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