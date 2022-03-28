ВЭБ вышел из капитала Мосбиржи

В ВЭБе сообщили «Интерфаксу», что актив был непрофильным и стоял на продаже более года. Решение выйти из капитала Мосбиржи было принято с учетом «новых вызовов и задач по поддержке проектов в реальной экономике». «Полученные в результате сделки ресурсы будут перераспределены в пользу проектов в инфраструктуре, промышленности и развитии экономики городов», — заявили в госкорпорации.