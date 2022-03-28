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ВЭБ вышел из капитала Мосбиржи

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Госкорпорация ВЭБ.РФ продала свой пакет акций Московской биржи в размере 8,404%, говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

ВЭБ.РФ продал 191 299 389 бумаг, исходя из их текущей стоимости (93,5 руб. за штуку на закрытии торгов 28 марта) сумма сделки могла составить 1,81 млрд руб. Этот пакет приобрела госкомпания «Алмазювелирэкспорт», занимающаяся экспортом алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий.

В ВЭБе сообщили «Интерфаксу», что актив был непрофильным и стоял на продаже более года. Решение выйти из капитала Мосбиржи было принято с учетом «новых вызовов и задач по поддержке проектов в реальной экономике». «Полученные в результате сделки ресурсы будут перераспределены в пользу проектов в инфраструктуре, промышленности и развитии экономики городов», — заявили в госкорпорации.

ВЭБ был одним из крупнейших акционеров Московской биржи. В число основных акционеров также входят Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ЕБРР (6%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 63%. Ранее набсовет Мосбиржи рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 г. Выплаты за 2020 г. составляли 9,45 руб. на бумагу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных