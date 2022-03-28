ВЭБ вышел из капитала Мосбиржи
ВЭБ.РФ продал 191 299 389 бумаг, исходя из их текущей стоимости (93,5 руб. за штуку на закрытии торгов 28 марта) сумма сделки могла составить 1,81 млрд руб. Этот пакет приобрела госкомпания «Алмазювелирэкспорт», занимающаяся экспортом алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий.
В ВЭБе сообщили «Интерфаксу», что актив был непрофильным и стоял на продаже более года. Решение выйти из капитала Мосбиржи было принято с учетом «новых вызовов и задач по поддержке проектов в реальной экономике». «Полученные в результате сделки ресурсы будут перераспределены в пользу проектов в инфраструктуре, промышленности и развитии экономики городов», — заявили в госкорпорации.
ВЭБ был одним из крупнейших акционеров Московской биржи. В число основных акционеров также входят Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ЕБРР (6%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 63%. Ранее набсовет Мосбиржи рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 г. Выплаты за 2020 г. составляли 9,45 руб. на бумагу.