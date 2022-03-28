Набсовет Мосбиржи рекомендовал не платить дивиденды за 2021 год

Мосбиржа открыла торги акциями после почти месячного перерыва 24 марта — в этот день инвесторам были доступны 33 российские акции. Площадка приостановила торги на фондовом рынке 28 февраля на фоне рекордного обвала после начала военной операции на Украине. В понедельник, 28 марта, возобновились торги всеми акциями и облигациями. Первый торговый день новой недели закрылся снижением: рублевый индекс Мосбиржи упал на 2,15% до 2430 пунктов, а индекс РТС — на 0,79% до 823 пунктов.