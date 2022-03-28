Набсовет Мосбиржи рекомендовал не платить дивиденды за 2021 год
Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 г., говорится в сообщении на сайте торговой площадки.
Отмечается, что решение основано на дивидендной политике Мосбиржи, которая предусматривает, что при распределении дивидендов приоритет отдается установленным требованиям к капиталу в компаниях группы. Дивидендная политика Мосбиржи останется без изменений, набсовет продолжит отслеживать ситуацию и намерен вернуться к обсуждению вопроса о выплате дивидендов в текущем году.
Также принято решение провести годовое общее собрание акционеров 28 апреля в формате заочного голосования. Акционерами Мосбиржи являются более 370 000 физлиц и более 1000 юрлиц. В свободном обращении находится 63% акций.
В апреле 2021 г. акционеры Мосбиржи утвердили выплату дивидендов по итогам предыдущего года в размере 9,45 руб. за одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 21,5 млрд руб., или 85% годовой чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании за 2020 г. выросла на 24,6% — до 25,17 млрд руб. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 11,6% и составил 28,1 млрд руб.
Мосбиржа открыла торги акциями после почти месячного перерыва 24 марта — в этот день инвесторам были доступны 33 российские акции. Площадка приостановила торги на фондовом рынке 28 февраля на фоне рекордного обвала после начала военной операции на Украине. В понедельник, 28 марта, возобновились торги всеми акциями и облигациями. Первый торговый день новой недели закрылся снижением: рублевый индекс Мосбиржи упал на 2,15% до 2430 пунктов, а индекс РТС — на 0,79% до 823 пунктов.