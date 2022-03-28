Газета
Финансы

ЦБ обновил правила проведения торгов акциями и облигациями на Мосбирже на 29 марта

Ведомости

ЦБ опубликовал правила проведения торгов на Московской бирже во вторник, 29 марта. С этого дня на площадке можно торговать ценными бумагами российских эмитентов из иностранных юрисдикций, а также остальными иностранными акциями, если они включены в индекс Мосбиржи (IMOEX). При этом короткие продажи по таким инструментам запрещены.

Торги акциями российских эмитентов, а также иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Мосбиржи, пройдут в период с 9:50 до 14:00 мск. Они также пройдут в режиме переговорных сделок (РПС) с 9:30 до 19:00. Торговля российскими корпоративными облигациями, российскими региональными и муниципальными облигациями разрешена в период с 9:50 до 18:50 мск, а также в РПС с 9:30 до 19:00 мск. По ним установлен запрет коротких продаж.

Сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) разрешены в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в РПС.  Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU) пройдут в соответствии с временем торгов имуществом, входящим в имущественный пул.

Торги остальными облигациями пройдут в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск, остальными иностранными акциями в РПС — с 9:30 до 19:00 мск, срочными контрактами — в обычном режиме в соответствии с временем торгов базовыми активами. По остальным инструментам торги пройдут в режиме, аналогичном установленному на 28 марта. Режим работы Мосбиржи на последующие дни регулятор объявит позднее.

Торги акциями на Мосбирже не проводились с 25 февраля по 23 марта на фоне рекордного обвала после начала военной операции на Украине. 24 марта возобновились торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи. С 28 марта впервые за месяц к торгам были допущены все российские и иностранные акции, последние были доступны только в режиме переговорных сделок.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных