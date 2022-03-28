ЦБ обновил правила проведения торгов акциями и облигациями на Мосбирже на 29 марта
ЦБ опубликовал правила проведения торгов на Московской бирже во вторник, 29 марта. С этого дня на площадке можно торговать ценными бумагами российских эмитентов из иностранных юрисдикций, а также остальными иностранными акциями, если они включены в индекс Мосбиржи (IMOEX). При этом короткие продажи по таким инструментам запрещены.
Торги акциями российских эмитентов, а также иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Мосбиржи, пройдут в период с 9:50 до 14:00 мск. Они также пройдут в режиме переговорных сделок (РПС) с 9:30 до 19:00. Торговля российскими корпоративными облигациями, российскими региональными и муниципальными облигациями разрешена в период с 9:50 до 18:50 мск, а также в РПС с 9:30 до 19:00 мск. По ним установлен запрет коротких продаж.
Сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) разрешены в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в РПС. Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU) пройдут в соответствии с временем торгов имуществом, входящим в имущественный пул.
Торги остальными облигациями пройдут в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск, остальными иностранными акциями в РПС — с 9:30 до 19:00 мск, срочными контрактами — в обычном режиме в соответствии с временем торгов базовыми активами. По остальным инструментам торги пройдут в режиме, аналогичном установленному на 28 марта. Режим работы Мосбиржи на последующие дни регулятор объявит позднее.
Торги акциями на Мосбирже не проводились с 25 февраля по 23 марта на фоне рекордного обвала после начала военной операции на Украине. 24 марта возобновились торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи. С 28 марта впервые за месяц к торгам были допущены все российские и иностранные акции, последние были доступны только в режиме переговорных сделок.