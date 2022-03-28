ЦБ обновил правила проведения торгов акциями и облигациями на Мосбирже на 29 марта

Торги акциями российских эмитентов, а также иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Мосбиржи, пройдут в период с 9:50 до 14:00 мск. Они также пройдут в режиме переговорных сделок (РПС) с 9:30 до 19:00. Торговля российскими корпоративными облигациями, российскими региональными и муниципальными облигациями разрешена в период с 9:50 до 18:50 мск, а также в РПС с 9:30 до 19:00 мск. По ним установлен запрет коротких продаж.