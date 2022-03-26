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Финансы

ЦБ разрешил проводить торги на Мосбирже российскими акциями 28 марта

Ведомости

Банк России разъяснил порядок торгов акциями и облигациями на Московской бирже в понедельник, 28 марта. Регулятор разрешил торговлю российскими акциями, корпоративными облигациями и региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в режиме переговорных сделок в период с 9:30 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Центробанка. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж, отмечает ЦБ.

Торги также пройдут в следующем режиме:

  • облигациями федерального займа в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок и режиме переговорных сделок с ЦК;

  • иностранными акциями и иными облигациями в РПС с 9:30 до 19:00 мск;

  • срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом, с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме;

  • срочными контрактами на валютные и товарные инструменты с 10:00 до 18:45 мск.

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    По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 25 марта. Тогда регулятор допустил к торгам бумаги 33 компаний, включенные в индекс Мосбиржи (IMOEX). К торгам были допущены АФК «Система», «Аэрофлот», «Алроса», Московский кредитный банк, «Северсталь», «Детский мир», En+ Group, ФСК ЕЭС, «Газпром», «Норникель», «Русгидро», «Интер РАО», «Лукойл», ММК, «Магнит», Мосбиржа, МТСНЛМК, «Новатэк», «Фосагро», ГК ПИК«Полюс», «Роснефть», «Ростелеком», «Русал», Сбербанк (в том числе привилегированные акции), «Сургутнефтегаз» (и префы), «Татнефть» (и префы), «Транснефть» и ВТБ

    Торги акциями на Мосбирже не проводились с 25 февраля по 23 марта на фоне рекордного падения после начала военной операции на Украине. В первый день возобновления торгов 24 марта индекс Мосбиржи вырос на 4,4% и закрылся на отметке 2578,5 пункта. Индекс РТС завершил торги снижением на 9%, опустившись до 852,6 пункта.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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