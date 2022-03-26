ЦБ разрешил проводить торги на Мосбирже российскими акциями 28 марта
Банк России разъяснил порядок торгов акциями и облигациями на Московской бирже в понедельник, 28 марта. Регулятор разрешил торговлю российскими акциями, корпоративными облигациями и региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в режиме переговорных сделок в период с 9:30 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Центробанка. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж, отмечает ЦБ.
Торги также пройдут в следующем режиме:
- облигациями федерального займа в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок и режиме переговорных сделок с ЦК;
По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 25 марта. Тогда регулятор допустил к торгам бумаги 33 компаний, включенные в индекс Мосбиржи (IMOEX). К торгам были допущены АФК «Система», «Аэрофлот», «Алроса», Московский кредитный банк, «Северсталь», «Детский мир», En+ Group, ФСК ЕЭС, «Газпром», «Норникель», «Русгидро», «Интер РАО», «Лукойл», ММК, «Магнит», Мосбиржа, МТС, НЛМК, «Новатэк», «Фосагро», ГК ПИК, «Полюс», «Роснефть», «Ростелеком», «Русал», Сбербанк (в том числе привилегированные акции), «Сургутнефтегаз» (и префы), «Татнефть» (и префы), «Транснефть» и ВТБ.
Торги акциями на Мосбирже не проводились с 25 февраля по 23 марта на фоне рекордного падения после начала военной операции на Украине. В первый день возобновления торгов 24 марта индекс Мосбиржи вырос на 4,4% и закрылся на отметке 2578,5 пункта. Индекс РТС завершил торги снижением на 9%, опустившись до 852,6 пункта.