Как прошли торги акциями на Мосбирже после длинного перерыва

Как прошли торги акциями на Мосбирже после длинного перерываБез иностранцев и возможности шортить рынку было сложно обвалиться
24 марта на Московской бирже впервые после почти месячной паузы прошли торги акциями – вопреки опасениям без обвалов. Рост индекса Мосбиржи на пике достигал 11,8% – правда, к концу торгов он растерял больше половины, прибавив по итогам торгов 4,37% (2578 пунктов). Индекс РТС, который рассчитывается в долларах, ожидаемо падал и завершил день на минус 9% (852,6 пункта). Такой результат рынок показал в условиях, когда иностранным инвесторам запрещено торговать, а российским – шортить.
Торги акциями проводились в укороченном режиме, с 9.50 до 14.00 мск, 33 наиболее ликвидными бумагами – в этом же графике торги пройдут и 25 марта. А в режиме переговорных сделок станет возможна торговля другими акциями, корпоративными облигациями и евробондами. Это позволит расшить имеющиеся обязательства между участниками рынка, снизить общий риск в финансовой системе, пишут аналитики брокера ВТБ.