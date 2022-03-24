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Как прошли торги акциями на Мосбирже после длинного перерыва

Без иностранцев и возможности шортить рынку было сложно обвалиться
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Как можно было видеть в случае ОФЗ, рынок очень быстро приходит в норму / Максим Стулов / Ведомости

24 марта на Московской бирже впервые после почти месячной паузы прошли торги акциями – вопреки опасениям без обвалов. Рост индекса Мосбиржи на пике достигал 11,8% – правда, к концу торгов он растерял больше половины, прибавив по итогам торгов 4,37% (2578 пунктов). Индекс РТС, который рассчитывается в долларах, ожидаемо падал и завершил день на минус 9% (852,6 пункта). Такой результат рынок показал в условиях, когда иностранным инвесторам запрещено торговать, а российским – шортить.

Торги акциями проводились в укороченном режиме, с 9.50 до 14.00 мск, 33 наиболее ликвидными бумагами – в этом же графике торги пройдут и 25 марта. А в режиме переговорных сделок станет возможна торговля другими акциями, корпоративными облигациями и евробондами. Это позволит расшить имеющиеся обязательства между участниками рынка, снизить общий риск в финансовой системе, пишут аналитики брокера ВТБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных