Как прошли торги акциями на Мосбирже после длинного перерыва

24 марта на Московской бирже впервые после почти месячной паузы прошли торги акциями – вопреки опасениям без обвалов. Рост индекса Мосбиржи на пике достигал 11,8% – правда, к концу торгов он растерял больше половины, прибавив по итогам торгов 4,37% (2578 пунктов). Индекс РТС, который рассчитывается в долларах, ожидаемо падал и завершил день на минус 9% (852,6 пункта). Такой результат рынок показал в условиях, когда иностранным инвесторам запрещено торговать, а российским – шортить.