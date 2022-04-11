Доллар и евро в начале торгов на Мосбирже подорожали на 6 рублей

Ранее Центробанк объявил, что с 18 апреля разрешит банкам продавать наличную валюту, а с 9 апреля можно снимать со счетов и вкладов доллары и евро. Помимо этого россияне, которые до 9 марта открыли счета или вклады и не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, смогут снимать с 11 апреля не только доллары, но и евро с лимитом в размере 10 000 евро.