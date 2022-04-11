Доллар и евро в начале торгов на Мосбирже подорожали на 6 рублей
Курс доллара после открытия торгов на Мосбирже вырос более чем на 6 руб. — до 82,23 руб. по состоянию на 10:10 по мск, свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс евро также вырос по отношению к рублю на 6 руб. По состоянию на 10:11 курс евро составил 89,82 руб.
Российский рынок акций незначительно снижается. Индекс Мосбиржи на 10:15 по мск снизился на 0,02% — до 2592 пунктов, долларовый индекс РТС снижается на 4% — до 1036 пунктов.
Ранее Центробанк объявил, что с 18 апреля разрешит банкам продавать наличную валюту, а с 9 апреля можно снимать со счетов и вкладов доллары и евро. Помимо этого россияне, которые до 9 марта открыли счета или вклады и не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, смогут снимать с 11 апреля не только доллары, но и евро с лимитом в размере 10 000 евро.
Такой порядок будет действовать до 9 сентября. Средства сверх лимита в течение этого времени будут выдаваться в рублях, сообщал регулятор.