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Доллар и евро в начале торгов на Мосбирже подорожали на 6 рублей

Ведомости

Курс доллара после открытия торгов на Мосбирже вырос более чем на 6 руб. — до 82,23 руб. по состоянию на 10:10 по мск, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро также вырос по отношению к рублю на 6 руб. По состоянию на 10:11 курс евро составил 89,82 руб.

Российский рынок акций незначительно снижается. Индекс Мосбиржи на 10:15 по мск снизился на 0,02% — до 2592 пунктов, долларовый индекс РТС снижается на 4% — до 1036 пунктов.

Ранее Центробанк объявил, что с 18 апреля разрешит банкам продавать наличную валюту, а с 9 апреля можно снимать со счетов и вкладов доллары и евро. Помимо этого россияне, которые до 9 марта открыли счета или вклады и не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, смогут снимать с 11 апреля не только доллары, но и евро с лимитом в размере 10 000 евро.

Такой порядок будет действовать до 9 сентября. Средства сверх лимита в течение этого времени будут выдаваться в рублях, сообщал регулятор.

Ранее по теме: ЦБ смягчил валютные ограничения: что будет с рублем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных