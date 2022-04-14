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Финансы

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреля

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на 3 руб. с момента начала торгов и превысил 90 руб., свидетельствуют данные площадки. Последний раз курс евро превышал 90 руб. 6 апреля. 

На 10:26 по мск курс европейской валюты составлял 90,64 руб. Курс доллара также растет более чем на 3 руб., по состоянию на 10:25 курс американской валюты превысил 83 руб. 

Российский рынок акций падает в начале основных торгов. Индекс Мосбиржи на 10:32 по мск снижался на 1,26% — до 2496 пунктов, долларовый индекс РТС — на 3,3% — до 963 пунктов. 

Газовые и нефтяные фьючерсы снижаются, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть марки Brent с поставкой в июне снижается на 1,2% — до $107,7 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в мае снидетяс на на 1,3% — до $102,9 за баррель. Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба газового TTF открыли торговую сессию на отметке $1169 за 1000 куб.м., снижаясь к расчетной стоимости контракта среды на 1,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных