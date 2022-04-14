Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреля

Газовые и нефтяные фьючерсы снижаются, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть марки Brent с поставкой в июне снижается на 1,2% — до $107,7 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в мае снидетяс на на 1,3% — до $102,9 за баррель. Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба газового TTF открыли торговую сессию на отметке $1169 за 1000 куб.м., снижаясь к расчетной стоимости контракта среды на 1,5%.