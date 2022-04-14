Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на 3 руб. с момента начала торгов и превысил 90 руб., свидетельствуют данные площадки. Последний раз курс евро превышал 90 руб. 6 апреля.
На 10:26 по мск курс европейской валюты составлял 90,64 руб. Курс доллара также растет более чем на 3 руб., по состоянию на 10:25 курс американской валюты превысил 83 руб.
Российский рынок акций падает в начале основных торгов. Индекс Мосбиржи на 10:32 по мск снижался на 1,26% — до 2496 пунктов, долларовый индекс РТС — на 3,3% — до 963 пунктов.
Газовые и нефтяные фьючерсы снижаются, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть марки Brent с поставкой в июне снижается на 1,2% — до $107,7 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в мае снидетяс на на 1,3% — до $102,9 за баррель. Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба газового TTF открыли торговую сессию на отметке $1169 за 1000 куб.м., снижаясь к расчетной стоимости контракта среды на 1,5%.