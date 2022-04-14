Softline предложила держателям выкупить до 10% своих бумаг
Российская IT-компания Softline предложила держателям выкупить до 10% своего акционерного капитала, что составляет около 18,4 млн бумаг. Цена предложения для инвесторов составила $1 за бумагу, что на 18% дешевле цены закрытия последних торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE). Таким образом, выкуп может обойтись компании в $18,4 млн. Об этом говорится в сообщении Softline.
Предложение будет открыто для инвесторов в течение 20 рабочих дней и истечет 18 мая в 17:00.
Компания сделала данное предложение инвесторам из-за «значительного снижения цены» глобальных депозитарных расписок: с момента IPO Softline, которое прошло в 2021 г., бумаги компании подешевели с $7,5 до $1,22 за штуку, свидетельствуют данные торгов LSE. Последние торги бумагами компании состоялись 4 апреля, после этого бумаги не торговались из-за ограничения западных бирж в отношении российских компаний. ГДР Softline на Мосбирже торгуются по цене 252 руб. за штуку. В Softline указывают, что такому существенному снижению цены бумаги способствовала геополитическая неопределенность и растущее инфляционное давление в цепочке поставок полупроводников.
«Совет директоров Softline твердо убежден, что текущая цена ГДР компании является отражением текущих нестабильных рыночных условий и симптомом более широких проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются все компании, получающие существенную часть своих доходов от российского рынка из-за ситуации в Украине. Совет директоров считает, что цена ГДР не отражает истинную стоимость и глобальный потенциал Softline», — говорится в сообщении.
Выкупленные ценные бумаги будут переданы в трастовый фонд Softline для выплат сотрудникам и использованы для финансирования премий сотрудникам в рамках долгосрочного плана поощрения руководства Softline, долгосрочной партнерской программы для сотрудников и программ покупки акций сотрудниками, отметили в компании.
Softline провела IPO на LSE в октябре прошлого года с одновременным листингом ГДР на Мосбирже. В результате размещения компании удалось привлечь $400 млн инвестиций, а саму компанию оценили в $1,5 млрд. Компанию создал Игорь Боровиков, в 1995 г. она стала авторизованным партнером Microsoft, и сейчас основные продажи Softline приходятся на этого разработчика. Кроме того, Softline продает продукты российских компаний: «Лаборатории Касперского», разработчика «Код безопасности», Positive Technologies и др. Оборот Softline за 9 месяцев 2021 г. (с 31 марта по 31 декабря) увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составил $1,6 млрд