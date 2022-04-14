Softline предложила держателям выкупить до 10% своих бумаг

Softline провела IPO на LSE в октябре прошлого года с одновременным листингом ГДР на Мосбирже. В результате размещения компании удалось привлечь $400 млн инвестиций, а саму компанию оценили в $1,5 млрд. Компанию создал Игорь Боровиков, в 1995 г. она стала авторизованным партнером Microsoft, и сейчас основные продажи Softline приходятся на этого разработчика. Кроме того, Softline продает продукты российских компаний: «Лаборатории Касперского», разработчика «Код безопасности», Positive Technologies и др. Оборот Softline за 9 месяцев 2021 г. (с 31 марта по 31 декабря) увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составил $1,6 млрд