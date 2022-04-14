ЦБ временно смягчил требования к капиталу некоторых страховщиков

Теперь страховые компании смогут учитывать при расчете капитала попавшие под санкции платежи от европейских расчетных центров «Евроклир Банк» и «Клирстрим Бэнкинг» и от международных перестраховщиков. Смягчение требований не должно повлиять на их финансовую устойчивость, заверил регулятор.