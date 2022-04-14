ЦБ временно смягчил требования к капиталу некоторых страховщиков
Совет директоров Банка России вводит регуляторные послабления для снижения нагрузки на капитал страховщиков, сообщает пресс-служба регулятора. До 31 декабря 2022 г. страховым организациям не потребуется дополнительный капитал на покрытие рыночных рисков и понадобится значительно меньше капитала на покрытие кредитных рисков.
Решение связано с тем, что при расчете капитала не будут использоваться сценарии ухудшения рыночной ситуации, а оценки кредитного риска заменены на менее консервативные, говорится в сообщении.
Уточняется, что воспользоваться мерами поддержки смогут только страховые компании, не принявшие решение о выплате дивидендов или перераспределении прибыли после 18 февраля 2022 г.
Новые послабления позволят смягчить требования, предписывающие страховщикам резервировать капитал для покрытия рыночного и кредитного риска, которые вступают в силу с 1 июля, считают в ЦБ.
Теперь страховые компании смогут учитывать при расчете капитала попавшие под санкции платежи от европейских расчетных центров «Евроклир Банк» и «Клирстрим Бэнкинг» и от международных перестраховщиков. Смягчение требований не должно повлиять на их финансовую устойчивость, заверил регулятор.