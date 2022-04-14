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Финансы

ЦБ временно смягчил требования к капиталу некоторых страховщиков

Ведомости

Совет директоров Банка России вводит регуляторные послабления для снижения нагрузки на капитал страховщиков, сообщает пресс-служба регулятора. До 31 декабря 2022 г. страховым организациям не потребуется дополнительный капитал на покрытие рыночных рисков и понадобится значительно меньше капитала на покрытие кредитных рисков.

Решение связано с тем, что при расчете капитала не будут использоваться сценарии ухудшения рыночной ситуации, а оценки кредитного риска заменены на менее консервативные, говорится в сообщении.

Уточняется, что воспользоваться мерами поддержки смогут только страховые компании, не принявшие решение о выплате дивидендов или перераспределении прибыли после 18 февраля 2022 г.

Новые послабления позволят смягчить требования, предписывающие страховщикам резервировать капитал для покрытия рыночного и кредитного риска, которые вступают в силу с 1 июля, считают в ЦБ.

Теперь страховые компании смогут учитывать при расчете капитала попавшие под санкции платежи от европейских расчетных центров «Евроклир Банк» и «Клирстрим Бэнкинг» и от международных перестраховщиков. Смягчение требований не должно повлиять на их финансовую устойчивость, заверил регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных