ЦБ не планирует откладывать внедрение цифрового рубля
Центральный банк России рассчитывает выйти на внедрение цифрового рубля в ближайшие годы, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, слова которой передает «РИА Новости».
«Мы считаем, что если мы будем быстро двигаться с тестированием и законодательными изменениями, то мы можем выйти на внедрение уже в ближайшие годы», — сказала она на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ.
По ее словам, Банк России рассчитывает на рассмотрение и принятие необходимых законодательных изменений в этом году.
«Мы параллельно уже готовим законодательные изменения, и мы рассчитываем, что в этом году мы законодательные изменения, касаемые цифрового рубля, с вами рассмотрим и примем. Это даст нам возможность, с учетом того, что тестирование мы будем вести весь год, в следующем году уже четко понимать, какая дорожная карта по внедрению цифрового рубля может быть», — отметила Скоробогатова.
При этом она подчеркнула, что Центральный банк не хочет пересматривать сроки и затягивать какие-то этапы введения цифрового рубля, так как он очень нужен экономике, гражданам страны и бизнесу. «Мы идем по своему плану», — добавила запред ЦБ.
Из разработанной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. следует, что полноценный запуск цифрового рубля, который станет третьей формой денег в дополнение к уже существующим наличным и безналичным деньгам, произойдет до 2030 г. Предполагается, что он будет выпускаться ЦБ в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.
В ЦБ ранее сообщали, что цифровой рубль сделает платежи проще, быстрее и безопаснее, а также станет стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, внедрение цифровых валют в мире в будущем облегчит трансграничные платежи.