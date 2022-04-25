Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта, с 12 до 9% годовых, а также продлить программу до конца 2022 г. Возможность таких действий президент объяснил стабилизацией экономики, замедлением инфляции и темпов роста потребительских цен.
«Считаю необходимым принять дополнительные решения, прежде всего, в части ипотечного кредитования. Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% – мы ее не так давно установили – до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Транскрипцию выступления президента приводит пресс-служба Кремля.
По словам президента, повышение ключевой ставки Банком России было «обоснованным решением». Путин также заметил, что власти продолжат принимать решения по поддержке граждан и экономики в целом.
«Повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованно, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. Это решение сработало, и Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере», — добавил глава российского государства.
Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» была введена весной 2020 г., чтобы поддержать сектор первичной недвижимости и население в условиях пандемии коронавируса. Программа давала возможность купить жилье в новостройке в ипотеку по ставке не более 6,5% годовых. Для большинства регионов России максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб., для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей — 12 млн руб. Позже ставка была повышена до 7% годовых, в то время как максимальная сумма кредита была снижена до 3 млн руб. для всех регионов.
С 1 апреля условия льготной ипотеки изменились — ставка выросла до 12%. Лимиты по кредитованию увеличили до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов. Такие условия должны были действовать до 1 июля 2022 г., они были обусловлены в том числе решением Банка России резко повысить ключевую ставку на фоне ускорения инфляции.