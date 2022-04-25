Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

«Считаю необходимым принять дополнительные решения, прежде всего, в части ипотечного кредитования. Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% – мы ее не так давно установили – до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Транскрипцию выступления президента приводит пресс-служба Кремля.