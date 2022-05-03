Немецкий DZ Bank возобновил платежные операции с Россией

Он уточнил, что транзакции проходят под дополнительным контролем – семь недель назад банк принял решение проводить платежи, если они никак не связаны с лицами или организациями, находящимися под санкциями Евросоюза. Все операции производятся в евро, а не долларах США, отметил Ульрих, так как санкции Соединенных Штатов еще строже.