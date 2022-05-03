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Финансы

Немецкий DZ Bank возобновил платежные операции с Россией

Ведомости

Немецкая банковская группа DZ Bank Group возобновила платежные операции с российскими банками после трехнедельного перерыва, рассказал член правления банка Томас Ульрих в интервью изданию Handelsblatt.

Он уточнил, что транзакции проходят под дополнительным контролем – семь недель назад банк принял решение проводить платежи, если они никак не связаны с лицами или организациями, находящимися под санкциями Евросоюза. Все операции производятся в евро, а не долларах США, отметил Ульрих, так как санкции Соединенных Штатов еще строже.

DZ Bank не проводит транзакции со Сбербанком, так как финорганизация находится под санкциями США, и, вероятно, в скором времени аналогичное решение примет и Евросоюз, рассказал Ульрих. Также DZ Bank обычно не участвует в платежах за российское сырье.

По словам банкира, платежи из России, которые поступают в банк, это в основном оплата по контрактам, которые были заключены до начала спецоперации на Украине, также банк принимает государственные платежи в адрес российских пенсионеров, проживающих в Германии.

Handelsblatt уточняет, что помимо DZ Bank транзакции с российскими финорганизациями после начала спецоперации приостановил Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Сейчас банк обрабатывает операции, но в небольших объемах. Другие крупные финорганизации продолжили работу с начала марта с учетом действующих санкций.

В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков – ВТБ, банков «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США, – Сбербанк и Альфа-банк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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