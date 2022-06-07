Газета
Бизнес

Шведская группа IKEA планирует выход из банковского бизнеса в России

Ведомости

Шведская группа IKEA, в числе первых решившая покинуть Россию после начала спецоперации на Украине, выходит из банковского бизнеса в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Икано-банк, основанный на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), будет продан российскому Кредит Европа банку (КЕБ). Сторонам принадлежит по 50% акций банка.

По словам собеседников издания, стороны уже подали документы в ЦБ на согласование сделки и ожидают, что она будет закрыта до конца июля. В Икано-банке и Ikano не ответили на запросы издания. В пресс-офисе КЕБ подтвердили информацию о сделке, однако от дальнейших комментариев отказались.

Источники издания рассказали, что сейчас банки иностранных групп, которые уходят из России, продаются за 0,2-0,3 капитала при высоком качестве активов. По их словам, при покупке такого актива покупатель сможет заработать на дисконте и приобрести базу для построения бизнеса на рынке pos-кредитования. Опрошенные изданием эксперты считают, что приобретаемый банк будет присоединен к КЕБ.

По мнению экспертов, Икано-банк — не самый удачный проект. Его модель (кредитование физлиц — покупателей IKEA и Мега) подразумевает узкую клиентскую базу и низкую или отрицательную маржинальность. Решиться на покупку такого банка может только родственное юрлицо. Сумму сделки аналитики оценили в 0,3 капитала банка, или около 250 млн руб.

По итогам 2021 г. Икано-банк был убыточен — 327,9 млн руб. КЕБ по итогам 2021 г. занимал 52-е место по активам (130,8 млрд руб.) и 54-е — по капиталу (18,6 млрд руб.). По итогам 2021 г. прибыль банка составила 962 млн руб.

Ранее по теме: IKEA приостанавливает свою деятельность в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных