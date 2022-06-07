Шведская группа IKEA планирует выход из банковского бизнеса в России
Шведская группа IKEA, в числе первых решившая покинуть Россию после начала спецоперации на Украине, выходит из банковского бизнеса в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Икано-банк, основанный на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), будет продан российскому Кредит Европа банку (КЕБ). Сторонам принадлежит по 50% акций банка.
По словам собеседников издания, стороны уже подали документы в ЦБ на согласование сделки и ожидают, что она будет закрыта до конца июля. В Икано-банке и Ikano не ответили на запросы издания. В пресс-офисе КЕБ подтвердили информацию о сделке, однако от дальнейших комментариев отказались.
Источники издания рассказали, что сейчас банки иностранных групп, которые уходят из России, продаются за 0,2-0,3 капитала при высоком качестве активов. По их словам, при покупке такого актива покупатель сможет заработать на дисконте и приобрести базу для построения бизнеса на рынке pos-кредитования. Опрошенные изданием эксперты считают, что приобретаемый банк будет присоединен к КЕБ.
По мнению экспертов, Икано-банк — не самый удачный проект. Его модель (кредитование физлиц — покупателей IKEA и Мега) подразумевает узкую клиентскую базу и низкую или отрицательную маржинальность. Решиться на покупку такого банка может только родственное юрлицо. Сумму сделки аналитики оценили в 0,3 капитала банка, или около 250 млн руб.
По итогам 2021 г. Икано-банк был убыточен — 327,9 млн руб. КЕБ по итогам 2021 г. занимал 52-е место по активам (130,8 млрд руб.) и 54-е — по капиталу (18,6 млрд руб.). По итогам 2021 г. прибыль банка составила 962 млн руб.