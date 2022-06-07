Шведская группа IKEA планирует выход из банковского бизнеса в России

По словам собеседников издания, стороны уже подали документы в ЦБ на согласование сделки и ожидают, что она будет закрыта до конца июля. В Икано-банке и Ikano не ответили на запросы издания. В пресс-офисе КЕБ подтвердили информацию о сделке, однако от дальнейших комментариев отказались.