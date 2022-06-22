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Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые за семь лет

Ведомости

Курс евро на открытии торгов на Мосбирже опустился ниже 56 руб. — до 55,84 руб. за евро, свидетельствуют данные площадки. Показатель стал минимальным с мая 2015 г.

Курс доллара снижался на 0,05%, до 53,75 руб. Накануне на закрытии торгов показатель опускался до 53,84 руб. за американскую валюту (-1,79%). По данным торговой площадки на 10:08 мск, индекс Мосбиржи падал на 0,79% — до 2 340,19 пункта, индекс РТС — до 1 371,17 пункта (-0,64%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 2 348,04 пункта (-0,46%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,31%, до 1 375,65 пункта.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти и эксперты обсуждают таргетирование курса рубля. По его мнению, механизм, который позволяет обеспечивать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас почти не работает. Комфортным для российской промышленности был бы курс по 70-80 руб. за $1.

Центробанк в лице зампреда Алексея Заботкина выступил против перехода к прямому таргетированию курса рубля. По его словам, это приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. В то же время фиксированный обменный курс рубля будет означать отказ от проведения «самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой мы наш курс привязываем», пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных