Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые за семь лет

Центробанк в лице зампреда Алексея Заботкина выступил против перехода к прямому таргетированию курса рубля. По его словам, это приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. В то же время фиксированный обменный курс рубля будет означать отказ от проведения «самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой мы наш курс привязываем», пояснил он.