В работе сервисов Сбербанка произошел сбой

В последний раз крупный сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел в конце февраля, когда США ввели санкции против него на фоне спецоперации на территории Украины. Пользователям не удавалось войти в приложение и перевести деньги. При этом представитель банка утверждал, что все сервисы работают в штатном режиме.