В работе сервисов Сбербанка произошел сбой
Сбои в работе сервиса «Сбербанк онлайн» фиксируют некоторые пользователи приложения, сообщается в Telegram-канале Сбербанка. Уточняется, что банк уже работает над решением проблемы.
При попытке входа в приложение в 12:50 на экране пользователей высвечивается сообщение о том, что «нет соединения с интернетом», и предложение подключиться к другой сети.
В последний раз крупный сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел в конце февраля, когда США ввели санкции против него на фоне спецоперации на территории Украины. Пользователям не удавалось войти в приложение и перевести деньги. При этом представитель банка утверждал, что все сервисы работают в штатном режиме.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.