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В работе сервисов Сбербанка произошел сбой

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Сбои в работе сервиса «Сбербанк онлайн» фиксируют некоторые пользователи приложения, сообщается в Telegram-канале Сбербанка. Уточняется, что банк уже работает над решением проблемы.

При попытке входа в приложение в 12:50 на экране пользователей высвечивается сообщение о том, что «нет соединения с интернетом», и предложение подключиться к другой сети.

В последний раз крупный сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел в конце февраля, когда США ввели санкции против него на фоне спецоперации на территории Украины. Пользователям не удавалось войти в приложение и перевести деньги. При этом представитель банка утверждал, что все сервисы работают в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных