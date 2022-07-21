Международные резервы России за неделю с 8 по 15 июля сократились на $7,4 млрд
Международные резервы России сократились за неделю с 8 по 15 июля на 1,3% до $565,3 млрд, следует из данных Центрального банка России. Неделей ранее их сумма составляла $572,7 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении Банка России, а также правительства. Это высоколиквидные активы, сумма которых складывается из монетарного золота, активов в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочего.
Международные резервы РФ с 1 по 8 июля сократились с $586,8 млрд до $572,7 млрд. Падение за неделю составило $14,1 млрд, или 2,4%.
В конце мая ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими предпринимателями, попавшими под санкции.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.