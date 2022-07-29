Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с начала июля
Курс евро на Мосбирже преодолел отметку в 63 руб. впервые с 8 июля, следует из данных торгов. На закрытии биржи накануне евро торговался на уровне 61,69 руб. К 15:20 мск он опустился до 62,7 руб.
Доллар сегодня поднимался выше 62 руб., это максимальный показатель с 11 июля. К 15:20 он опустился до 61,61 руб.
Ранее 29 июня министр финансов Антон Силуанов заявил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. По его словам, такая мера вызвана тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета. На его ослабление могут направить сверхдоходы от экспорта нефти и газа. Ранее некоторые эксперты называли укрепление рубля искусственным. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что нынешний курс рубля является абсолютно рыночным: в страну поступает много валюты, но потребность в ней сократилась.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.