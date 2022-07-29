Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с начала июля

Ранее 29 июня министр финансов Антон Силуанов заявил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. По его словам, такая мера вызвана тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета. На его ослабление могут направить сверхдоходы от экспорта нефти и газа. Ранее некоторые эксперты называли укрепление рубля искусственным. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что нынешний курс рубля является абсолютно рыночным: в страну поступает много валюты, но потребность в ней сократилась.