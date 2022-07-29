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Финансы

Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с начала июля

Ведомости

Курс евро на Мосбирже преодолел отметку в 63 руб. впервые с 8 июля, следует из данных торгов. На закрытии биржи накануне евро торговался на уровне 61,69 руб. К 15:20 мск он опустился до 62,7 руб.

Доллар сегодня поднимался выше 62 руб., это максимальный показатель с 11 июля. К 15:20 он опустился до 61,61 руб.

Ранее 29 июня министр финансов Антон Силуанов заявил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. По его словам, такая мера вызвана тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета. На его ослабление могут направить сверхдоходы от экспорта нефти и газа. Ранее некоторые эксперты называли укрепление рубля искусственным. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что нынешний курс рубля является абсолютно рыночным: в страну поступает много валюты, но потребность в ней сократилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных