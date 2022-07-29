Forbes узнал о подготовке ЦБ к отмене торгов долларом на Мосбирже
Центробанк обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара США в случае прекращения торгов им на бирже, сообщил Forbes со ссылкой на трех участников рынка, знакомых с ходом обсуждений.
Один из собеседников издания рассказал, что два месяца назад первый зампред ЦБ Ксения Юдаева обсудила с участниками рынка валютных торгов сценарий, при котором будут введены санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ).
Другой источник отметил, что в таком случае будут заморожены все средства клиентов НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Мосбирже. Он отметил, что у НКЦ не так много собственных денег, однако средства клиентов составляют около $50 млрд, которые хранятся в иностранных банках. Третий собеседник оценил средства клиентов в $30-40 млрд.
В Банке России изданию подтвердили, что такой сценарий прорабатывается.
В конце июня первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин посоветовал участникам рынка снизить валютные позиции в НКЦ из-за риска санкций в отношении центра. Также НКЦ направил участникам регламент, по которому центр будет действовать в случае введение ограничений на обращение валют. В этом случае НКЦ заменит валюту исполнения обязательств на всех рынках Мосбиржи, кроме срочного, прекратит зачисление и списание валюты, на которую наложены ограничения, и прекратит ее учет в качестве обеспечения.
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