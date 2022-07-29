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Forbes узнал о подготовке ЦБ к отмене торгов долларом на Мосбирже

Ведомости

Центробанк обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара США в случае прекращения торгов им на бирже, сообщил Forbes со ссылкой на трех участников рынка, знакомых с ходом обсуждений.

Один из собеседников издания рассказал, что два месяца назад первый зампред ЦБ Ксения Юдаева обсудила с участниками рынка валютных торгов сценарий, при котором будут введены санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

Другой источник отметил, что в таком случае будут заморожены все средства клиентов НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Мосбирже. Он отметил, что у НКЦ не так много собственных денег, однако средства клиентов составляют около $50 млрд, которые хранятся в иностранных банках. Третий собеседник оценил средства клиентов в $30-40 млрд.

В Банке России изданию подтвердили, что такой сценарий прорабатывается.

В конце июня первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин посоветовал участникам рынка снизить валютные позиции в НКЦ из-за риска санкций в отношении центра. Также НКЦ направил участникам регламент, по которому центр будет действовать в случае введение ограничений на обращение валют. В этом случае НКЦ заменит валюту исполнения обязательств на всех рынках Мосбиржи, кроме срочного, прекратит зачисление и списание валюты, на которую наложены ограничения, и прекратит ее учет в качестве обеспечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных