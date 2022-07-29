Forbes узнал о подготовке ЦБ к отмене торгов долларом на Мосбирже

Другой источник отметил, что в таком случае будут заморожены все средства клиентов НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Мосбирже. Он отметил, что у НКЦ не так много собственных денег, однако средства клиентов составляют около $50 млрд, которые хранятся в иностранных банках. Третий собеседник оценил средства клиентов в $30-40 млрд.