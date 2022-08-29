Средний размер лимитов по кредитным картам увеличился до 70 000 рублей
Средний размер лимита по выданным кредитным картам в июле увеличился на 1,7% и составил 70 000 руб., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), получающее данные 4000 кредиторов.
По сравнению с июлем прошлого года этот показатель увеличился на 6,5% (в июле 2021 г. — 65 700 руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – сократился на 7,7% (в феврале 2022 г. — 75 800 руб.). Из данных НБКИ следует, что наибольший средний лимит по кредитным картам зафиксирован в Москве (105 300 руб.), Санкт-Петербурге (87 200 руб.), Московской области (86 400 руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (85 300 руб.).
Рост этого показателя до отметки 70 000 руб. после существенного снижения в марте обусловлен общей стабилизацией ситуации в сегменте кредитных карт, а также эффективным управлением банками кредитными рискам при помощи лимитов по картам, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«После небольшого перерыва в марте-апреле в данный сегмент стали возвращаться заемщики «хорошего кредитного качества» с высокими значениями персонального кредитного рейтинга. А эти граждане, как правило, берут кредиты на более значительные суммы», — добавил он.
Задолженность граждан России по кредитным картам в июле выросла на 2%, впервые превысив 1,5 трлн руб., сообщило ранее «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Выдача же карт в июле сократилась на 4,1% до 1,7 млн единиц. «Плохая» задолженность по кредитным картам в июле росла седьмой месяц подряд и достигла рекордных 185,3 млрд руб. Однако темпы роста таких долгов замедлились до 1,1% против январских 4,2%, добавили в бюро кредитных историй.
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