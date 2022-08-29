Средний размер лимитов по кредитным картам увеличился до 70 000 рублей

По сравнению с июлем прошлого года этот показатель увеличился на 6,5% (в июле 2021 г. — 65 700 руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – сократился на 7,7% (в феврале 2022 г. — 75 800 руб.). Из данных НБКИ следует, что наибольший средний лимит по кредитным картам зафиксирован в Москве (105 300 руб.), Санкт-Петербурге (87 200 руб.), Московской области (86 400 руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (85 300 руб.).