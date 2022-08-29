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Финансы

Средний размер лимитов по кредитным картам увеличился до 70 000 рублей

Ведомости

Средний размер лимита по выданным кредитным картам в июле увеличился на 1,7% и составил 70 000 руб., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), получающее данные 4000 кредиторов.

По сравнению с июлем прошлого года этот показатель увеличился на 6,5% (в июле 2021 г. — 65 700 руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – сократился на 7,7% (в феврале 2022 г. — 75 800 руб.). Из данных НБКИ следует, что наибольший средний лимит по кредитным картам зафиксирован в Москве (105 300 руб.), Санкт-Петербурге (87 200 руб.), Московской области (86 400 руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (85 300 руб.). 

Рост этого показателя до отметки 70 000 руб. после существенного снижения в марте обусловлен общей стабилизацией ситуации в сегменте кредитных карт, а также эффективным управлением банками кредитными рискам при помощи лимитов по картам, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«После небольшого перерыва в марте-апреле в данный сегмент стали возвращаться заемщики «хорошего кредитного качества» с высокими значениями персонального кредитного рейтинга. А эти граждане, как правило, берут кредиты на более значительные суммы», — добавил он.

Задолженность граждан России по кредитным картам в июле выросла на 2%, впервые превысив 1,5 трлн руб., сообщило ранее «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Выдача  же карт в июле сократилась на 4,1% до 1,7 млн единиц. «Плохая» задолженность по кредитным картам в июле росла седьмой месяц подряд и достигла рекордных 185,3 млрд руб. Однако темпы роста таких долгов замедлились до 1,1% против январских 4,2%, добавили в бюро кредитных историй.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных