Грузия планирует присоединиться к единой зоне платежей в евро
Власти Грузии готовятся к присоединению к единой зоне платежей в евро (SEPA), сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Мы готовимся присоединиться к Единой зоне платежей в евро», – приводит его слова телерадиокомпания Imedi.
В этом направлении работают сейчас минэкономики, национальный банк и другие государственные органы, в ближайшее время в парламент будут направлены три законопроекта, добавил он.
Жители стран, являющихся частью SEPA, могут совершать безналичные платежи в евро в любую точку Евросоюза, а также в ряд стран, не входящих в ЕС. SEPA была запущена европейскими банками при поддержке национальных правительств и Еврокомиссии в 2008 г., на сегодняшний день ее участниками являются 36 стран в Европе.
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