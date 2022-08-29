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Грузия планирует присоединиться к единой зоне платежей в евро

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Власти Грузии готовятся к присоединению к единой зоне платежей в евро (SEPA), сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Мы готовимся присоединиться к Единой зоне платежей в евро», – приводит его слова телерадиокомпания Imedi.

В этом направлении работают сейчас минэкономики, национальный банк и другие государственные органы, в ближайшее время в парламент будут направлены три законопроекта, добавил он.

Жители стран, являющихся частью SEPA, могут совершать безналичные платежи в евро в любую точку Евросоюза, а также в ряд стран, не входящих в ЕС. SEPA была запущена европейскими банками при поддержке национальных правительств и Еврокомиссии в 2008 г., на сегодняшний день ее участниками являются 36 стран в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных