Международные резервы России за неделю снизились до $561,9 млрд
Международные резервы России по данным на 2 сентября 2022 г. составили $561,9 млрд, говорится в сообщении Банка России. Показатель за неделю сократился на 0,9%.
«Объем международных резервов по состоянию на 2 сентября составил 561,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на 4,9 млрд долларов США, или на 0,9%, под воздействием отрицательной переоценки», — отмечается в сообщении.
По данным на 1 сентября 2022 г., резервы составляли $565,66 млрд, снизившись за неделю на $11,2 млрд.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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