Центробанк продлил запрет на комиссии при выдаче валюты со счетов и вкладов физлиц

В конце августа ЦБ также разрешил банкам продавать клиентам наличные доллары и евро, которые поступили в кредитные организации после 9 апреля 2022 г. не только от физических лиц, но и из иных источников. Ограничения на продажу остальных долларов и евро сохраняются также до 9 марта 2023 г.