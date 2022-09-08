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Центробанк продлил запрет на комиссии при выдаче валюты со счетов и вкладов физлиц

Ведомости

Банк России продлил запрет брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц до 9 марта 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

«Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 г. запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов», — говорится в сообщении. Решение было принято 6 сентября, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, до 9 марта 2023 г. банки не смогут взимать комиссию за конвертацию иностранных валют в долларах США и евро, если конвертация была осуществлена для последующей выдачи наличных, следует из сообщения ЦБ. 

Данная мера была введена 9 марта 2022 г. Тогда ЦБ сообщил, что запрет будет действовать до 9 сентября. Банки также обязали вернуть клиентам комиссию, которую они получили от физлиц после 9 марта. 

1 августа Банк России также продлил ограничения на снятие валюты. Мера будет действовать до 9 марта 2023 г. Согласно ограничению, снять можно только $10 000 или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада. 

В конце августа ЦБ также разрешил банкам продавать клиентам наличные доллары и евро, которые поступили в кредитные организации после 9 апреля 2022 г. не только от физических лиц, но и из иных источников. Ограничения на продажу остальных долларов и евро сохраняются также до 9 марта 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных