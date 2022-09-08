Центробанк продлил запрет на комиссии при выдаче валюты со счетов и вкладов физлиц
Банк России продлил запрет брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц до 9 марта 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 г. запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов», — говорится в сообщении. Решение было принято 6 сентября, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, до 9 марта 2023 г. банки не смогут взимать комиссию за конвертацию иностранных валют в долларах США и евро, если конвертация была осуществлена для последующей выдачи наличных, следует из сообщения ЦБ.
Данная мера была введена 9 марта 2022 г. Тогда ЦБ сообщил, что запрет будет действовать до 9 сентября. Банки также обязали вернуть клиентам комиссию, которую они получили от физлиц после 9 марта.
1 августа Банк России также продлил ограничения на снятие валюты. Мера будет действовать до 9 марта 2023 г. Согласно ограничению, снять можно только $10 000 или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада.
В конце августа ЦБ также разрешил банкам продавать клиентам наличные доллары и евро, которые поступили в кредитные организации после 9 апреля 2022 г. не только от физических лиц, но и из иных источников. Ограничения на продажу остальных долларов и евро сохраняются также до 9 марта 2023 г.
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