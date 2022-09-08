Газпромбанк: проблему выплат по евробондам «Газпрома» решат замещающие облигации

6 сентября в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что первым делом «Газпром капитал» разместит российские облигации, который заменят евробонды серии 41, выпущенные в 2017 г. на сумму $750 млн. Расчеты по замещающим облигациям будут производиться в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа, они запланированы на третью неделю сентября, уточнили в пресс-службе компании. Сбор заявок для участия в обмене пройдет с 12 по 15 сентября.