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Газпромбанк: проблему выплат по евробондам «Газпрома» решат замещающие облигации

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Единственным решением проблемы выплат держателям евробондов «Газпрома» в настоящее время является их замена на российские облигации. Об этом заявил первый вице-президент, глава блока рынков капитала «Газпромбанка». 

«Обмен еврооблигаций “Газпрома” на замещающие российские облигации — это не просто эффективное, но и единственное на сегодня решение проблемы блокировки западной инфраструктурой выплат держателям еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями», — пояснил он. 

Отмечается, что такое решение позволит банку исполнять обязательства перед держателями евробондов «Газпрома». Если же владельцы еврооблигаций обмен не произведут, то платежи будут и дальше блокироваться, уточнили в банке. 

6 сентября в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что первым делом «Газпром капитал» разместит российские облигации, который заменят евробонды серии 41, выпущенные в 2017 г. на сумму $750 млн. Расчеты по замещающим облигациям будут производиться в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа, они запланированы на третью неделю сентября, уточнили в пресс-службе компании. Сбор заявок для участия в обмене пройдет с 12 по 15 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных