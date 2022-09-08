Газпромбанк: проблему выплат по евробондам «Газпрома» решат замещающие облигации
Единственным решением проблемы выплат держателям евробондов «Газпрома» в настоящее время является их замена на российские облигации. Об этом заявил первый вице-президент, глава блока рынков капитала «Газпромбанка».
«Обмен еврооблигаций “Газпрома” на замещающие российские облигации — это не просто эффективное, но и единственное на сегодня решение проблемы блокировки западной инфраструктурой выплат держателям еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями», — пояснил он.
Отмечается, что такое решение позволит банку исполнять обязательства перед держателями евробондов «Газпрома». Если же владельцы еврооблигаций обмен не произведут, то платежи будут и дальше блокироваться, уточнили в банке.
6 сентября в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что первым делом «Газпром капитал» разместит российские облигации, который заменят евробонды серии 41, выпущенные в 2017 г. на сумму $750 млн. Расчеты по замещающим облигациям будут производиться в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа, они запланированы на третью неделю сентября, уточнили в пресс-службе компании. Сбор заявок для участия в обмене пройдет с 12 по 15 сентября.
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