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Финансы

«Сбербанк» допустит физлиц к сделкам с ЦФА в 2023 году

Ведомости

Сбербанк даст возможность физлицам совершать сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на своей блокчейн-платформе в марте-апреле 2023 г., заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на конференции «Финтех», организованной «Ведомостями».

«Нам нужно давать возможность физлицам заходить сейчас на эти платформы [по выпуску ЦФА. — Ред.]. Сбер даст такую возможность в конце I квартала — в начале II квартала 2023 г. То есть март-апрель, я думаю, что наши клиенты-физлица будут уже заходить на нашу платформу ЦФА, приходить туда с ликвидностью», — сказал Ведяхин.

Сейчас кредитная организация разрабатывает специальный скоринг для своих клиентов, отметил он: физлицо-инвестор должен осознанно принимать инвестиционное решение, а для этого ему нужно понимать качество эмитента, в цифровые активы которого он будет вкладываться.

В конце ноября на российской платформе Atomyze физлица впервые смогли купить ЦФА на палладий, писали «Ведомости». Продавал активы брокер «Вектор икс», а покупали их клиенты «Открытие инвестиций». Суммы сделок не раскрывались, но каждый из инвесторов купил по одному ЦФА, рассказывала гендиректор Atomyze Екатерина Фроловичева. Один ЦФА удостоверяло денежное требование (право получить деньги) в размере рыночной стоимости 1 г палладия.

В середине марта в реестр операторов информационных систем, которые могут выпускать ЦФА, попали две компании — Сбербанк и Lighthous. Первая сделка на платформе банка прошла 9 июля — выпуск ЦФА СберФакторинг, говорилось на сайте кредитной организации. Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объем выпуска — 1 млрд рублей, срок размещения — 3 месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных