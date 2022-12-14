«Сбербанк» допустит физлиц к сделкам с ЦФА в 2023 году

«Нам нужно давать возможность физлицам заходить сейчас на эти платформы [по выпуску ЦФА. — Ред.]. Сбер даст такую возможность в конце I квартала — в начале II квартала 2023 г. То есть март-апрель, я думаю, что наши клиенты-физлица будут уже заходить на нашу платформу ЦФА, приходить туда с ликвидностью», — сказал Ведяхин.