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Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с апреля

Ведомости

В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 29 апреля 2022 г. превысил 75 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 8.39 мск евро рос на 2,18% до 75,02 руб. Однако уже к 8.42 валюта замедлилась и находилась на уровне 74,83 руб. (+1,89%).

Кроме того, впервые с 11 мая в ходе торгов курс доллара превысил 70 руб. К 7.12 он поднялся до 70,04 руб. (+1,7%). Уже к 7.29 рост замедлился, курс доллара упал до 69,74 руб. (+1,2%). Однако вскоре курс доллара вновь поднялся. По состоянию на 8.48 он находился на уровне 70,3 руб. (+2,07%).

Евро и доллар стабильно растут с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.

В то же время 13 декабря впервые с мая курс евро превысил 67 руб. Уже 19 декабря он поднялся выше 70 руб., а накануне, 20 декабря, перешагнул отметку в 74 руб. впервые с 11 мая.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности. 

Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных