Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с апреля
В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 29 апреля 2022 г. превысил 75 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи.
По состоянию на 8.39 мск евро рос на 2,18% до 75,02 руб. Однако уже к 8.42 валюта замедлилась и находилась на уровне 74,83 руб. (+1,89%).
Кроме того, впервые с 11 мая в ходе торгов курс доллара превысил 70 руб. К 7.12 он поднялся до 70,04 руб. (+1,7%). Уже к 7.29 рост замедлился, курс доллара упал до 69,74 руб. (+1,2%). Однако вскоре курс доллара вновь поднялся. По состоянию на 8.48 он находился на уровне 70,3 руб. (+2,07%).
Евро и доллар стабильно растут с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.
В то же время 13 декабря впервые с мая курс евро превысил 67 руб. Уже 19 декабря он поднялся выше 70 руб., а накануне, 20 декабря, перешагнул отметку в 74 руб. впервые с 11 мая.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.