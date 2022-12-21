Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с апреля

Кроме того, впервые с 11 мая в ходе торгов курс доллара превысил 70 руб. К 7.12 он поднялся до 70,04 руб. (+1,7%). Уже к 7.29 рост замедлился, курс доллара упал до 69,74 руб. (+1,2%). Однако вскоре курс доллара вновь поднялся. По состоянию на 8.48 он находился на уровне 70,3 руб. (+2,07%).