«Тинькофф» выпустил первый отечественный банкомат
«Тинькофф банк» выпустил банкомат собственного производства, сообщила пресс-служба банка. Банкомат «Один» спроектирован и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих.
«Это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который не только спроектирован, но и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих», — говорится в сообщении кредитной организации.
В пресс-службе уточнили, что банкомат «Один» был создан на базе мощностей техническо-производственной компании «Банком», вошедшей в экосистему «Тинькофф» весной 2022 г. У банкомата полностью стеклянная сенсорная лицевая панель, окантованная металлической рамкой. В устройстве банкомата применяются зарубежные и отечественные комплектующие, уточнили в банке. В банке заявили, что новый банкомат поддерживает привычные для клиентов сервисы.
Как сообщили в пресс-службе, новый банкомат уже установлен в московском бизнес-центре «Водный». В перспективе планируется увеличить банкоматную сеть дополнительно на 1000 банкоматов.
14 декабря «Тинькофф» сообщил о запуске нового способа оплаты с помощью платежного стикера Tinkoff Pay. Для бесконтактной оплаты клиенты смогут наклеить этот стикер на смартфон или чехол. В банке отметили, что такой шаг особенно актуален для пользователей iPhone, поскольку в России нет аналогов Apple Pay. Новый способ оплаты будет доступен с января 2023 г.