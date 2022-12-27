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Финансы

«Тинькофф» выпустил первый отечественный банкомат

Ведомости

«Тинькофф банк» выпустил банкомат собственного производства, сообщила пресс-служба банка. Банкомат «Один» спроектирован и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих.

«Это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который не только спроектирован, но и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих», — говорится в сообщении кредитной организации.

В пресс-службе уточнили, что банкомат «Один» был создан на базе мощностей техническо-производственной компании «Банком», вошедшей в экосистему «Тинькофф» весной 2022 г. У банкомата полностью стеклянная сенсорная лицевая панель, окантованная металлической рамкой. В устройстве банкомата применяются зарубежные и отечественные комплектующие, уточнили в банке. В банке заявили, что новый банкомат поддерживает привычные для клиентов сервисы.

Как сообщили в пресс-службе, новый банкомат уже установлен в московском бизнес-центре «Водный». В перспективе планируется увеличить банкоматную сеть дополнительно на 1000 банкоматов.

14 декабря «Тинькофф» сообщил о запуске нового способа оплаты с помощью платежного стикера Tinkoff Pay. Для бесконтактной оплаты клиенты смогут наклеить этот стикер на смартфон или чехол. В банке отметили, что такой шаг особенно актуален для пользователей iPhone, поскольку в России нет аналогов Apple Pay. Новый способ оплаты будет доступен с января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных