«Тинькофф» выпустил первый отечественный банкомат

14 декабря «Тинькофф» сообщил о запуске нового способа оплаты с помощью платежного стикера Tinkoff Pay. Для бесконтактной оплаты клиенты смогут наклеить этот стикер на смартфон или чехол. В банке отметили, что такой шаг особенно актуален для пользователей iPhone, поскольку в России нет аналогов Apple Pay. Новый способ оплаты будет доступен с января 2023 г.