Интерес россиян к микрозаймам вырос за 2022 год в пять раз

Из данных НБКИ следует, что число «проблемных» долгов стало расти с августа 2022 г. За три месяца доля NPL90+ выросла на 9,1 п. п., а число «проблемных» ссуд — на 1,5 млн штук (28,8%). Уточняется, что в октябре в портфелях МФО было 16,1 млн активных займов, из них 6,93 млн — просроченные.