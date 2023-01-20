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Финансы

Интерес россиян к микрозаймам вырос за 2022 год в пять раз

Ведомости

В 2022 г. россияне интересовались микрозаймами в пять раз больше, чем в 2021 г., передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Из данных следует, что всего с помощью маркетплейса было оформлено более 285 000 микрозаймов, средняя сумма которых составила 13 000 руб., а самая большая - 750 000 руб.

Чаще всего в прошлом году клиенты сервиса оформляли ипотеку на новостройки. Средняя сумма, на которую клиенты запрашивали ипотеку в 2022 г., составила 3 млн руб. по сравнению с 2,8 млн руб. в 2021-м и 1,8 млн руб. в 2020 г.

Всего россияне запросили на маркетплейсе кредитов на общую сумму 2,48 трлн руб. Средняя сумма, которую запрашивали клиенты, составила 394 000 руб. Самые большие кредиты запрашивали в осенние и зимние месяцы: октябрь — 476 700 руб., ноябрь — 463 600 руб., декабрь — 473 200 руб.

В октябре 2022 г. доля займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) составила 43,1% от их общего количества в портфелях микрофинансовых организаций (МФО). Об этом свидетельствовали результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Из данных НБКИ следует, что число «проблемных» долгов стало расти с августа 2022 г. За три месяца доля NPL90+ выросла на 9,1 п. п., а число «проблемных» ссуд — на 1,5 млн штук (28,8%). Уточняется, что в октябре в портфелях МФО было 16,1 млн активных займов, из них 6,93 млн — просроченные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных