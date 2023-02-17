ЦБ: в ближайшие четыре года доли безналичных расчетов могут достигнуть 85%
Банк России ожидает достижения доли безналичных операций в товарообороте в 80-85% в ближайшие несколько лет, сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, пишет ТАСС.
«Я думаю, что на горизонте где-то четырех – пяти лет мы дойдем до цифры с точки зрения безналичных операций в розничном товарообороте до 80-85%, судя по тренду, который мы имеем», – заявила Скоробогатова на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
За прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 78,1%, – это на 4% больше данных за 2021 г. Количество расчетов, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), возросло за 2022 г. в четыре раза.
«Это говорит о том, что наши граждане и наш бизнес год от года подтверждают тренд на то, что безналичные средства и безналичные операции более удобны, чем наличные. Несмотря на все перипетии, с которыми мы сталкиваемся», – сказала она.
16 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме также сообщила о росте безналичных расчетов в России, тогда она заявила, что сейчас это «чуть больше 78%» и эта доля может продолжать расти. По ее оценке, к концу года доля таких расчетов может составить 78-80%.