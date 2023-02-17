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Финансы

ЦБ: в ближайшие четыре года доли безналичных расчетов могут достигнуть 85%

Ведомости

Банк России ожидает достижения доли безналичных операций в товарообороте в 80-85% в ближайшие несколько лет, сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, пишет ТАСС.

«Я думаю, что на горизонте где-то четырех – пяти лет мы дойдем до цифры с точки зрения безналичных операций в розничном товарообороте до 80-85%, судя по тренду, который мы имеем», – заявила Скоробогатова на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

За прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 78,1%, – это на 4% больше данных за 2021 г. Количество расчетов, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), возросло за 2022 г. в четыре раза.

«Это говорит о том, что наши граждане и наш бизнес год от года подтверждают тренд на то, что безналичные средства и безналичные операции более удобны, чем наличные. Несмотря на все перипетии, с которыми мы сталкиваемся», – сказала она.

16 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме также сообщила о росте безналичных расчетов в России, тогда она заявила, что сейчас это «чуть больше 78%» и эта доля может продолжать расти. По ее оценке, к концу года доля таких расчетов может составить 78-80%.

Ранее по теме: Доля безналичных расчетов в товарообороте достигла почти 80%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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